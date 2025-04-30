Индия и Пакистан вновь на грани войны. Чтобы понять, что происходит между ними сейчас, и кому это больше всего выгодно, нужно вернуться к истокам кризиса.

Представим, что когда-то была огромная империя, управляемая иностранной династией. Но эта империя распалась. После чего ее решили "собирать" заново, но уже в виде федерации. Однако часть уже "не империи", которая имеет различия по вере, языку, политическому и социальному устройству, решила этому сопротивляться и образовала собственное государство. Которое новая федерация воспринимает как "сепаратистов", а это новое молодое государство, наоборот, считает "своими" смежные территории "империи-федерации", потому что там проживает население, говорящее на таком же языке и исповедующее ту же религию.

Нет, сейчас мы не об Украине и России, а о Пакистане и Индии. Действительно, в целом ситуация похожа, но кардинально другая в деталях. Например, обе страны - ядерные...

Да, весь континент Индостан когда-то был одной Империей Великих Моголов, которая была образована в 16 веке... афганскими племенами захватчиков, считавших себя потомками Чингисхана (оттуда и "моголы" - "монголы").

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Впоследствии, после упадка, империя распалась на кучу автономных княжеств, но с формальной властью императора, титул которого получила британская королева. Это важно, ведь технически большая Индия никогда не была в составе Великобритании - просто у них был общий монарх. Который отказался от короны в 1940-е, когда Британская Империя "надорвалась", и военные силы уже были неспособны удерживать все свои бесчисленные колонии по миру.

И передали эту власть самим индийцам - то есть местным раджам-князьям. Независимость от британцев наступила в 1947 году. После чего начался процесс "пересобрания" Индии уже как демократической федерации. Раджи должны были подтвердить свое участие в новом государстве, в обмен на автономию и, часто, высокий пост в местной администрации.

Условно - перестать быть тираном-князем, но остаться вполне демократическим губернатором автономного региона. Именно поэтому, например, в Индии до сих пор "штаты" ("государства"), а не какие-нибудь "области" - потому что формально это отдельные государственные образования. Но фактически - это, все же, лишь региональные администрации, но с очень широким уровнем свобод и прав.

Из-за такой "вольницы", кстати, так и не удается превратить Индию в "новый Китай" с точки зрения промышленности - потому что Китай стал "тигром" только благодаря жесткой диктатуре, а в хаотичной Индии это невозможно.

И так сложилось, что большинство князей во времена великих моголов были индуистами. А вот население часто - нет. На севере в 1940-е, на границе с Афганистаном и Ираном, мусульмане составляли большинство населения - до 90%. А в Кашмире - до 80%. Но правил тем же Кашмиром раджа-индуист, который, конечно, захотел войти в состав большой Индии, чтобы сохранить власть. Поэтому местное мусульманское население, с помощью пуштунов и других "добровольцев" с севера, подняло восстание.

Следует добавить, что чуть раньше мусульмане и мусульманские раджи (которых хоть и было относительно немного, но они управляли относительно компактно - на севере Индии, вдоль границы с Афганистаном) после 1947 года объявили о создании своего государства - Пакистана.

Ислам стал распространенным в Индии, потому что предлагал альтернативу кастовой системе, которой довольны были все, кроме "неприкасаемых" - внутренних изгнанников, которым разрешается делать только самую грязную и отвратительную работу. А ислам предлагает равенство даже "неприкасаемым", которых в Индии миллионы. Впоследствии это равенство понравилось и князьям, и пошло-поехало... В конце концов чуть ли не половина Индии была заселена мусульманами.

Так вот, Пакистан объявил о своей независимости одновременно и от Британии, и от Индии. И начал тоже "собирать" земли, где большинство населения составляли мусульмане. Индия в начале хоть и была большой, но из-за кучи народов и разногласий, не имела единства. Поэтому сначала пакистанцы имели успех.

Но уже в конце 1940-х индийцы смогли более-менее собраться и дать отпор Пакистану в том же Кашмире и не только. Из-за чего Кашмир и все общие участки остались разделенными и ни одна из сторон не достигла победы. Произошла ситуация "ни мира, ни войны", которая продолжается до сих пор.

Это была Первая индо-пакистанская война 1947-1949 годов. Первая из трех - "римейки" они делали в 1965 и 1971 годах. А еще были два больших "конфликта" за регионы Сиачен (1984-2003) и Каргил (1999), которые войнами не считаются, потому что называть их так было политически не выгодно (санкции за нарушение предыдущего мира). Поэтому - "конфликт" или "специальная военная операция" (вы же не думали, что такое придумали русские?). А еще пакистанцы до сих пор не признают, что это их воины действовали "под чужим флагом" против индийцев в Каргиле. Но индийцы это хорошо помнят, что и стало поводом для конфликта уже сейчас.

Как видим, военное противостояние обеих стран является "хроническим", потому что ни одна из сторон не способна победить.

"Интриги" добавляет то, что рядом находится Китай. Который после захвата Тибета вышел на границы с Индией. Более того, он претендует на регионы Индии, населенные буддистами. Те, правда, как раз и сбежали от власти Компартии Китая. Однако сама Компартия о них не забыла и постоянно рвется "защищать". А "защищать" она их планирует - внимание - в том же Кашмире. А это объединяет Китай и Пакистан против общего врага - Индии.

Собственно, 1960-е и прошли под знаком попыток китайцев и пакистанцев вместе преодолеть Индию, которая уже более-менее оклемалась после кризисов и, при поддержке СССР, смогла спорные территории удержать, хотя и не все. С тех пор там до сих пор любят Кремль и не очень любят США, которые поставляли пакистанцам оружие "для борьбы с коммунистами" в Афганистане, но большая часть этого оружия как раз шла на войну против Индии.

И, вот, мы переходим, наконец, к настоящему. С тем, с чего начался очередной конфликт не стоит долго разбираться. Потому что когда фактически идет столетняя война, причину найти не трудно. Достаточно сказать, что какие-то "мутные" ранее малоизвестные террористы совершили теракт в Индии.

Индийцы, вспомнив, что различных повстанцев-исламистов "по привычке" поддерживает Пакистан - ткнули и на этот раз пальцем в Исламабад (без надежных доказательств, впрочем). Но теракты на спорных территориях происходят, увы, периодически. И далеко не за всеми стоит Пакистан, ведь теракты происходят и в самом Пакистане.

Но теперь, в ответ на теракт, пусть и пропакистанских боевиков, но не пакистанских регулярных войск, индийцы "отключили" Пакистан от воды, перекрыв дамбы на реке Инд. Что же произошло именно сейчас, что индийцы пошли на разрыв старых мирных соглашений, которых придерживались еще с 1960-х? А произошел Трамп. При котором "мировой полицейский" ушел в "отгул".

Более того - пустился во все тяжкие, потому что сам Трамп хочет захватить то ли Гренландию, то ли Канаду, то ли Газу с Панамой - смотря с какой ноги встанет.

И все в мире, кто хотел что-то "урвать" у соседа, но кому раньше "давало по рукам" "мировое сообщество" с США во главе, почувствовали, что пришло время возможностей.

А прецедентом к этому стала российско-украинская война и то, что, фактически, Трамп предлагает оставить Кремлю все, что он временно захватил в Украине. Именно поэтому так важен прецедент с Крымом - потому что это "ящик Пандоры" для всей планеты. Впрочем, для Трампа с его захватническими намерениями, тоже крайне важно получить такой прецедент. Иначе о Гренландии можно забыть.

Кроме того, Трамп видит значительные перспективы в поставках оружия одновременно и Пакистану, и Индии, чтобы вытеснить с этих рынков РФ, которая не способна что-то предложить после "деклассирования" российского "аналоговнетного" оружия украинцами. Поэтому он предлагает лишь "посредничество". Так же как и РФ, кстати, где имеют те же самые намерения - заработать деньги и политические баллы, "мирясь" и вооружая обе стороны.

Однако главным получателем выгоды от новой индо-пакистанской войны станет вовсе не США, а Китай. Да, США сейчас официально "не имеют позиции" по индо-пакистанскому конфликту, но вот Китай имеет - он целиком на стороне Пакистана, о чем недавно заявил официально. И он годами вооружал Пакистан, вытесняя оттуда американских оружейников.

Сейчас ситуация такова, что Индия, которая имеет военный бюджет во много раз больше Пакистана, согласно рейтингу SIPRI, считает, что имеет достаточно сил, чтобы победить разделенный политическим и экономическим кризисом Пакистан, который и без того значительно меньше по территории и населению. Действительно, у пакистанцев все сложно, а военный бюджет - всего 10 миллиардов долларов против 86 миллиардов у Индии.

Но на стороне Исламабада выступает КНР. И с учетом мощностей китайцев баланс будет уже в пользу Пакистана. Потому что китайский военный бюджет 314 миллиардов долларов - здесь уже индийцам в теории нет шансов тягаться.

Хотя есть важный нюанс - война эта проходит в самых высоких горах планеты и численность войск и количество танков там не так важна, потому что танки не умеют ездить вертикально. Это война засад и партизан, что нивелирует большие бюджеты.

То есть, большой войны не хочет никто. Но все хотят "маленькую победоносную", всем нужен "удобный враг", по "классике", так сказать. Китай также хочет "подсветить" этот кризис, чтобы остановить отток западных производств из КНР в Индию на фоне новых пошлин Трампа. Показательно, что новый индо-пакистанский конфликт "вспыхнул" день-в-день, когда стало известно, что из Китая свои фабрики Apple выводит в Индию. Чисто совпадение, конечно... Но в пользу КНР.

Так же, как и взрыв в иранском порту именно в день переговоров Ирана с США. Да, Китай тоже получает больше всего пользы от антииранских санкций, ведь является едва ли не монопольным закупщиком иранской нефти с огромным дисконтом. Как и с РФ, кстати. Там одновременно с переговорами с США (где среди пунктов США предлагали снятие антироссийских санкций), внезапно и без украинских дронов (что странно) произошел взрыв на военном складе.

Следа КНР нигде нет, но именно Китай получает главную пользу от антииранских и антироссийских санкций, а также от индо-пакистанского спора. То ли так просто само происходит, то ли нет (не будем в конспирологию), но любые попытки Трампа "заработать" на старых конфликтах через "сделки" натыкаются на внезапные "черные лебеди", которые эти попытки нарушают.

И если внезапный взрыв на российских складах ГРАУ Украине выгоден, то вот конфликт с Ираном и между Пакистаном и Индией нам во вред. Снятие санкций с Ирана важно в обмен на остановку поддержки РФ. Мы тогда получим "комбо" - остановку поставок в РФ иранского оружия и снарядов, замещение российской нефти дешевой иранской в ЕС и др. Этот иранский порт, кстати, был важным для поставок в Пакистан.

Также есть определенные слухи в западных СМИ, что, как когда-то Украина в 90-е поставляла в Пакистан танки и оружие, так и сейчас пакистанцы могут поставлять к нам снаряды через "Чешскую инициативу" (конечно, не официально). А если у них самих война, то снаряды они будут накапливать, а не продавать.

И Индия является владельцем кучи советско-российского оружия, которое уже не очень актуально, но которое мы имели шансы получить, если бы Запад предложил "заместить" его на вооружение натовского образца (над чем, например, достаточно активно работали французы и британцы).

Поэтому, будем желать пакистанцам и индийцам, и вообще Азии в самом широком смысле - мира и согласия. Потому что это выгодно и нам, и жителям этого континента. Зато войны по миру нам категорически не выгодны, потому что дают больше возможностей тому же Кремлю "торговать" влиянием, в обмен на уступки США и других государств по поддержке Украины. А больше всего дивидендов получает Китай. Который выбрал противоположную нам сторону, хотя не является нашим противником. Скорее - конкурентом к тому, за что выступает ЕС и Украина.

Андрей Попов