По официальным данным ЦИК, за Лукашенко на выборах 9 августа проголосовали 80,1% избирателей.

Центральная избирательная комиссия Беларуси не располагает информацией о дате проведения церемонии инаугурации Александра Лукашенко.

Так ответила журналистам председатель ЦИК Лидия Ермошина.

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"Нет, я понятия не имею", - сказала она.

По словам женщины, комиссия участвует в церемонии лишь в роли гостя, не более.

"Все организует администрация президента. До 9 октября, в двухмесячный срок (после проведения выборов) должна быть назначена (инаугурация)", - цитирует слова Ермошиной издание Naviny.BY.

Выборы и протесты в Беларуси: хронология событий

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В первые дни протестов были задержаны тысячи людей, позже многим из них назначили админарест.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в стране расшатывают извне, и договорился с президентом РФ Владимиром Путиным совместно реагировать "в случае обострения ситуации в части внешних угроз". 27 августа Путин допустил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.

В Евросоюзе заявили о непризнании результатов выборов и достигли соглашения применить санкции против белорусских чиновников в ответ на фальсификацию результатов голосования и применения насилия против протестующих.

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Автор: Яна Ставская