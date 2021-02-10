Процесс продолжится в среду, 10 февраля.

Сенат Конгресса США проголосовал за конституционность процесса по импичменту Дональда Трампа.

Читайте такжеБайден заявил, что США не отменят санкции против ИранаОб этом сообщает CNN.

За то, что процедура импичмента не противоречит американской Конституции проголосовали 56 сенаторов, в том числе шесть республиканцев.

44 сенатора проголосовали против.

Процесс продолжится в среду, 10 февраля.

Импичмент Трампа: что известно

Палата представителей Конгресса США 13 января объявила импичмент президенту США Дональду Трампу. Дональда Трампа обвиняют в подстрекательстве к беспорядкам и штурму здания Капитолия, которые состоялись 6 января во время обсуждения результатов выборов.

6 января в Вашингтоне сотни сторонников Трампа ворвались в здание Капитолия в то время, когда там проходило специальное совместное заседание обеих палат Конгресса по вопросу подсчета и утверждения голосов коллегии выборщиков на выборах президента и вице-президента Соединенных Штатов.

После нескольких часов беспорядков полиция освободила здание Капитолия от протестующих. Конгрессмены утвердили победу на выборах президента кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

Дональд Трамп является единственным президентом США, которому Палата представителей дважды объявляла импичмент, и он может стать первым, кто подвергнут импичменту после ухода с поста.

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Автор: УНИАН