Илон Маск обогнал основателя Amazon на полтора миллиарда долларов.

Илон Маск превзошел основателя Amazon Джеффа Безоса и стал самым богатым человеком в мире.

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Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Как сообщается, рост стоимости акций производителя электромобилей в четверг на 4,8% позволил Маску обогнать основателя Amazon Джеффа Безоса в рейтинге миллиардеров Bloomberg.

"Состояние Маска оценивается в 188,5 млрд долларов - это на 1,5 миллиарда долларов больше, чем состояние Безоса, который занимал первое место с октября 2017 года", - говорится в сообщении.

Илон Маск: чем известен

Илон Маск - американский предприниматель, инженер и миллиардер.

Является основателем, совладельцем, генеральным директором и главным инженером компании SpaceX.

Илон Маск - генеральный директор компании Tesla.

За выдающиеся заслуги перед наукой 9 мая 2018 года удостоен членства Лондонского королевского общества.

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Перевод: Екатерина Лиманская