Трагедия случилась на территории уезда Шанчэн города Синьян.

В китайской провинции Хэнань перевернувшийся грузовик раздавил восемь человек, еще 11 получили травмы.

Трагедия случилась на территории уезда Шанчэн города Синьян, сообщило издание "Синьхуа".

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Из грузовика с чесночными зубчиками по неосторожности рассыпалась часть товара на трассу. Узнав о происшествии, местные жители поспешили на аварии забрать чеснок. В тот момент, когда они его собирали, на этом же участке дороги опрокинулся другой грузовик с гравием.

Двое человек погибли на месте ДТП. Другие шестеро пострадавших скончались уже в больнице.

Состояние остальных 11 пострадавших стабильное. Местные власти создали группу для расследования причин инцидента.

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Автор: Наталия Печиборщ