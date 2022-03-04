Продолжается девятые сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению.

Грузинские бойцы, которые 8 лет воевали против российских оккупантов на Донбассе, записала видео о готовности возвращать захваченные РФ земли своей Родины, пока Путин занят войной с Украиной.

Обращение к собратьям-грузинам появилось в украинских соцсетях 4 марта.

"Братья грузины, сегодня в Украине очень жарко. И вы об этом знаете. У нас есть уникальный шанс вернуть наши земли, наши регионы Абхазию и Самачабло. Мы, грузины, которые воюем более 8 лет за свободу Украины, также готовы воевать за свободу Грузии для восстановления территориальной целостности Грузии. Поэтому призываем вас взять в руки оружие и ударить по врагу. Такой уникальной возможности у нас больше не будет. Слава Грузии", - обратились военные.

Как писал УНИАН, после вторжения России в Украину правительство Грузии не поддержало коллективные санкции против РФ. После чего тысячи грузин вышли на протесты в своих городах в знак поддержки Украины.

Продолжается девятые сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению.

Основные усилия оккупантов сосредоточены на окружении Киева и ослаблении сопротивления в заблокированных населенных пунктах.

Противник исчерпал основную часть оперативных резервов и начал подготовку к переброске дополнительных сил и средств с Южного и Восточного военных округов РФ. Вторые эшелоны и большая часть оперативных резервов группировок оккупантов введены в операцию.

Общие боевые потери в рядах российских оккупантов в Украине с 24 февраля ориентировочно составляют 9166 человек. Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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