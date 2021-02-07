В Греции на три часа продлили ночной комендантский час в выходные дни.

Власти Греции приняли решение о необходимости усиления карантинных мер, связанных с пандемией COVID-19, так как заполняемость отделений интенсивной терапии в больницах Афин выросла до 63% от 61% на прошлой неделе.

Чтобы усилить карантинные меры, власти Греции на три часа продлили ночной комендантский час в выходные дни. Об этом сообщает Reuters.

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"Эпидемиологическая картина ухудшается", - заявила Вана Папаевангелу, член комитета экспертов по инфекционным заболеваниям, который консультирует правительство.

По ее словам, в Афинах наблюдается явный рост заболеваемости в большинстве районов, на 30% зафиксирован рост в Салониках, втором по величине городе Греции.

Коронавирус в Греции

Греция 18 января начала ослаблять второй локдаун, который начал действовать в ноябре.

С 1 февраля власть снова открыла средние школы.

Однако, всплеск заболеваемости заставил правительство отменить послабления и практически в течение недели магазины в районах с высоким уровнем заражения снова закрылись.

Ограничения продлятся как минимум до 15 февраля.

По состоянию на 5 февраля в Греции общее число случаев заражения с начала эпидемии достигло 162 107, а смертей - 5922.

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Автор: УНИАН