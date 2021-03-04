Во внешней политике приоритетом будет дипломатия, но США удостоверятся, что имеют самые сильные вооруженные силы в мире.

Администрация Байдена планирует восстановить лидерство американской дипломатии в мире, наладить отношения с союзниками и достойно противостоять своим оппонентам, в том числе Китаю, России и Ирану.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в своей речи о новой стратегии внешней политики Соединенных Штатов, пишет Голос Америки.

Блинкен заявил, что во внешней политике США приоритетом будет дипломатия, а не военные вмешательства. Но при этом отметил, что Соединенные Штаты удостоверятся, что имеют самые сильные вооруженные силы в мире.

"Наша способность быть эффективными дипломатами не в последнюю очередь зависит от силы нашего войска", - заявил Блинкен.

Блинкен назвал основные цели новой администрации США:

преодолеть COVID-19 и усилить глобальное здравоохранение; преодолеть экономический кризис и построить более стабильную и более инклюзивную глобальную экономику; обновить мощь демократии в США, а затем в мире; создать гуманную и эффективную систему иммиграции; оживить отношения с союзниками и партнерами; преодолеть климатический кризис и стимулировать использование "зеленой энергетики"; обеспечить лидерство США в сфере технологий; решить "величайшее геополитическое испытание 21 века" - отношения с Китаем.

При этом глава Госдепа отметил, что это не полный список.

"В списке отсутствуют некоторые важные элементы. Это не значит, что они для нас важны, или что мы не будем тяжело работать над их решением. Я с нетерпением жду, чтобы изложить планы относительно других критически важных фрагментов нашей внешней политики в ближайшее время. Но эти приоритеты, о которых я сегодня упомянул - самые срочные", - подчеркнул Блинкен.

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Госсекретарь добавил, что внешние вопросы и дипломатия нераздельно связаны с решением внутренних проблем и национальной безопасностью США.

"Все эти вопросы - одновременно и внутренние, и внешние. И мы должны относиться к ним именно так, иначе мы потерпим неудачу. Преодоление Ковида означает вакцинацию людей в США и заграницей. Возглавление глобальной экономики означает правильные инвестиции в США и сопротивление несправедливым торговым практикам Китая и других. Изменение климата означает инвестирование в устойчивость и зеленую энергетику в США, и возглавление глобальных усилий по уменьшению углеродного загрязнения в мире. Более, чем когда-либо в моей карьере или может даже в жизни, различия между внутренней и внешней политикой просто отпали", - сказал Блинкен.

Энтони Блинкен: что известно о госсекретаре США

Предки Блинкена родом из Украины. Сам же американец вырос в аристократической семье и получил лучшее, по западным канонам, высшее образование.

Блинкен является единомышленником Джо Байдена по ключевой роли США в мировой политике.

Новый госсекретарь США вместе с Администрацией Байдена хотят восстановления американского лидерства, отношений с ключевыми и традиционными союзниками и усиление блоков и альянсов, пишет Европейская правда.

СМИ отмечают, что Блинкен является командным игроком и в то же время не придерживается определенной идеологии. Пресса хвалит соратника Байдена за гибкость взглядов и отсутствие политических амбиций.

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Автор: УНИАН