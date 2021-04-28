В апреле Джо Байден объявил, что США выведут контингент до 11 сентября.

Госдеп приказал части сотрудников посольства США в Кабуле покинуть город, если они смогут выполнять свои обязанности дистанционно.

Читайте такжеFinancial Times: В Китае впервые с 1949 года уменьшилось населениеОб этом пишет Радио Свобода.

«Поездки во все районы Афганистана опасны из-за критических уровней похищения людей, захвата заложников, взрывов смертников, широкомасштабных военных боевых операций, наземных мин и нападениях террористов и повстанцев, включая нападениями с использованием транспортных средств, магнитных или других самодельных взрывных устройств, жилетов самоубийц и гранат», – говорится в документе.

По словам представительницы Государственного департамента, приказ касается «относительно небольшого количества сотрудников посольства США в Кабуле».

«Мы не ожидаем каких-либо изменений в нашей деятельности и возможностях, которые будут результатом этого действия», - сказала она.

Что этому предшествовало

Как известно, мирное соглашение, которое США заключило с талибами в 2020 году, предусматривало вывод американских войск из страны в мае 2021-го. Однако афганское правительство обвиняет «Талибан» в недостаточных усилиях для прекращения насилия.

В апреле президент США Джо Байден объявил, что 1 мая США начнут вывод войск и выведут контингент до 11 сентября. Военные, необходимые для охраны американского посольства в Кабуле, останутся после 11 сентября.

Представители движения "Талибан" пригрозили возобновить боевые действия против иностранных войск в Афганистане, если военные не уложатся в срок ухода из этой страны.

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Автор: Людмила Жерновская