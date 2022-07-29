Фирмы Пригожина связаны с вмешательством в президентские выборы США в 2016 году.

Госдеп США объявил о вознаграждении в сумме 10 миллионов долларов за любую полезную информацию об иностранном вмешательстве в президентские выборы "фабрик троллей" Пригожина.

Об этом говорится в сообщении на сайте департамента.

Госдеп уточняет, что ищет информацию, которая позволит идентифицировать или узнать местонахождение любого иностранного лица, включая иностранное лицо, сознательно участвовавшее или участвующее во вмешательстве в выборы в США, а также информацию, ведущую к предотвращению разрешению действия иностранного вмешательства в выборы.

Говорится, в частности, об ООО "Агентство интернет-исследований" ("IRA") Евгения Пригожина и связанных с ним российских организациях и аффилированных лицах в связи с их причастностью к вмешательству в выборы в США.

IRA — российская организация, занимающаяся политическим вмешательством и вмешательством в выборы. Еще в 2014 году IRA начала операции по вмешательству в политическую систему США, включая президентские выборы в США в 2016 году, со стратегической целью посеять раздор. IRA работала через несколько российских компаний, в том числе ООО "Интернет Исследования", ООО "МедиаСинтез", ООО "ГлавСеть", ООО "МиксИнфо", ООО "Азимут" и ООО "НовИнфо".

Пригожин финансировал IRA через подконтрольные ему компании ООО "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" и "Конкорд Кейтеринг" (совместно "Конкорд"). Concord отправляла средства, рекомендовала персонал и контролировала деятельность IRA, отчитываясь и взаимодействуя с руководством IRA.

Михаил Иванович Быстров, Михаил Леонидович Бурчик, Александра Юрьевна Крылова, Анна Владиславовна Богачева, Сергей Павлович Полозов, Мария Анатольевна Бовда, Роберт Сергеевич Бовда, Джейхун Насими Оглы Асланов, Вадим Владимирович Подкопаев, Глеб Игоревич Васильченко, Ирина Викторовна Каверзина, Владимир Венков сознательно и преднамеренно вступили в сговор с целью обмануть Соединенные Штаты, нарушая, препятствуя и нарушая законные функции правительства посредством мошенничества и обмана с целью вмешательства в политические и избирательные процессы в США, включая президентские выборы 2016 года.

"Мы призываем всех, у кого есть информация об ИРА, Евгении Пригожине и связанных с ними российских организациях и/или физических лицах, связанных с вмешательством в выборы в США, связаться с офисом Rewards for Justice через канал сообщений на основе Tor по адресу", - говорится в сообщении Госдепа.

Как писал УНИАН, ЕС внес в санкционный список российского предпринимателя Евгения Пригожина, которого называют "поваром Путина". В документе отмечается, что Пригожин "несет ответственность, активно совершая действия, которые подрывали и угрожали территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

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