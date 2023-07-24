Ростислав Журавлев был ликвидирован на оккупированной части Украины 22 июля.

Генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле выразила сожаление по поводу гибели на фронте российского неонациста, военкора "РИА Новости" Ростислава Журавлева. Соответствующая публикация появилась на официальном сайте ЮНЕСКО.

"Я сожалею о смерти Ростислава Журавлева и призываю к расследованию обстоятельств. Журналисты играют решающую роль в информировании мира о конфликтных ситуациях и должны быть защищены", – заявила гендиректор ЮНЕСКО.

Она также призвала к соблюдению международного гуманитарного права в сфере защиты журналистов, работающих в зонах боевых действий.

Видео дня

Кто такой Ростислав Журавлев

Журавлев является уроженцем российского Екатеринбурга. С молодых лет активно пытался участвовать в политике. В частности, он вступил в партию "Другая Россия" Эдуарда Лимонова, созданную членами ранее запрещенной в РФ Национал-большевистской партии. Обе политические силы имеют репутацию неонацистских, придерживаются соответствующих взглядов и использовали псевдонацистскую эстетику в своей символике.

Согласно воспоминаниям очевидцев, Журавлев принимал активное участие в гибридном вторжении РФ в Украину. Сначала он под видом журналиста оказался в Крыму, а после появился на Донбассе.

"Ростислав Журавлев – конечно же никакой не журналист. Этот ублюдок с первых дней марта 2014 года разжигал в Донецке войну, вместе с Губаревым штурмовал Донецкую ОГА, а затем убивал и грабил жителей Донбасса в составе одной из вооруженных банд "ЛНР", – пишет украинский журналист родом из Донецка Денис Казанский.

Гибель Ростислава Журавлева

Как заявляют российские СМИ и Минобороны РФ, Журавлев вместе с группой других российских пропагандистов попал под обстрел украинской артиллерии в районе села Пятихатки Запорожской области 22 июля. Утверждается, что "военкоров" свезли на передовую делать репортаж о применении ВСУ кассетных боеприпасов, и в итоге вся группа попала под удар этими же боеприпасами.

В итоге Журавлев получил смертельные ранения. Еще трое пропагандистов тоже были ранены, но выжили.

Как видно по многочисленным фото, сделанных самими же россиянами, их "журналисты" на передовой носят камуфляжную форму и бронежилеты без ярких обозначений того, что они являются представителями прессы. Соответственно, отличить их от солдат с большого расстояния просто невозможно. Некоторые не гнушаются прямо участвовать в боевых действиях.

Вас также могут заинтересовать новости: