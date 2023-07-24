Генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле выразила сожаление по поводу гибели на фронте российского неонациста, военкора "РИА Новости" Ростислава Журавлева. Соответствующая публикация появилась на официальном сайте ЮНЕСКО.
"Я сожалею о смерти Ростислава Журавлева и призываю к расследованию обстоятельств. Журналисты играют решающую роль в информировании мира о конфликтных ситуациях и должны быть защищены", – заявила гендиректор ЮНЕСКО.
Она также призвала к соблюдению международного гуманитарного права в сфере защиты журналистов, работающих в зонах боевых действий.
Кто такой Ростислав Журавлев
Журавлев является уроженцем российского Екатеринбурга. С молодых лет активно пытался участвовать в политике. В частности, он вступил в партию "Другая Россия" Эдуарда Лимонова, созданную членами ранее запрещенной в РФ Национал-большевистской партии. Обе политические силы имеют репутацию неонацистских, придерживаются соответствующих взглядов и использовали псевдонацистскую эстетику в своей символике.
Согласно воспоминаниям очевидцев, Журавлев принимал активное участие в гибридном вторжении РФ в Украину. Сначала он под видом журналиста оказался в Крыму, а после появился на Донбассе.
"Ростислав Журавлев – конечно же никакой не журналист. Этот ублюдок с первых дней марта 2014 года разжигал в Донецке войну, вместе с Губаревым штурмовал Донецкую ОГА, а затем убивал и грабил жителей Донбасса в составе одной из вооруженных банд "ЛНР", – пишет украинский журналист родом из Донецка Денис Казанский.
Гибель Ростислава Журавлева
Как заявляют российские СМИ и Минобороны РФ, Журавлев вместе с группой других российских пропагандистов попал под обстрел украинской артиллерии в районе села Пятихатки Запорожской области 22 июля. Утверждается, что "военкоров" свезли на передовую делать репортаж о применении ВСУ кассетных боеприпасов, и в итоге вся группа попала под удар этими же боеприпасами.
В итоге Журавлев получил смертельные ранения. Еще трое пропагандистов тоже были ранены, но выжили.
Как видно по многочисленным фото, сделанных самими же россиянами, их "журналисты" на передовой носят камуфляжную форму и бронежилеты без ярких обозначений того, что они являются представителями прессы. Соответственно, отличить их от солдат с большого расстояния просто невозможно. Некоторые не гнушаются прямо участвовать в боевых действиях.