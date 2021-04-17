Гибель мигрантов - более 40 беженцев погибли у побережья Туниса / Иллюстрация REUTERS
В кораблекрушении у побережья Туниса погиб 41 мигрант, в том числе один ребенок.
Об этом говорится в сообщении Международной организации по миграции.
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Отмечается, что трагедия произошла вечером у побережья Сиди Мансур в юго-восточной части Туниса. Сейчас из воды достали тела 41 человека.
Береговой охране удалось спасти троих пострадавших. По предварительной информации, все погибшие – выходцы из Африки.
Поисковая операция продолжается.
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