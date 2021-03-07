Германское ведомство проанализировало новые военные возможности России и предостерегло относительно властных амбиций Кремля.

Правительство России добивается дестабилизации и ослабления НАТО, считают в Минобороны Германии.

Об этом сообщает DW.

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Германское ведомство проанализировало новые военные возможности России и предостерегло относительно властных амбиций Кремля.

Специалисты министерства обращают особое внимание на то, что Россия в последнее время нацелена на разработку высокоточных гиперзвуковых ракет большой дальности, которые трудно перехватывать.

Кремль также инвестирует большие средства в модернизацию комплексов, позволяющих нанести ядерный удар по водной поверхности, а также в обновление своего потенциала ядерного оружия. В частности, РФ уже имеет около 6375 ядерных боеголовок.

В распоряжении России — 840 000 подготовленных солдат. Кремль может быстро передислоцировать их в другие места.

Что этому предшествовало

17 февраля 2021 года эстонская разведка заявила о том, что Россия готовится к большой войне с НАТО.

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Автор: Елена Коваленко