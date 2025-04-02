После саммита "коалиции желающих" в Париже в конце марта в западных СМИ появилась информация о том, что в ближайшие дни состоится встреча военного руководства Украины, Великобритании и Франции. "Коалиция желающих" также соберется в первой декаде апреля - предварительно, это будет происходить в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Скорее всего, речь пойдет о перспективах возможного развертывания военных контингентов европейских государств на территории Украины. По крайней мере о поддержке такой идеи и готовности участвовать в так называемой миротворческой миссии уже заявляли президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Возможно, после того, как они - в качестве инициаторов и как мощные армии в Европе - обсудят это с украинской стороной, к ним будут готовы присоединиться и представители других европейских государств.

Сейчас европейцы готовы очертить контуры так называемых европейских гарантий безопасности для Украины.

Вероятно, речь пойдет о вариантах того, где иностранные военные силы могут быть дислоцированы, каким образом, их потенциальные количественные характеристики, логистические моменты. Возможно, речь пойдет о морском патрулировании, о задействовании в каких-то задачах воздушных сил и тому подобное.

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Стоит ли при этом говорить о каком-то сводном, объединенном представительстве европейских вооруженных сил? По моему мнению, это рано.

Во-первых, из-за того, что пока не существует вооруженных сил Европы. Это не быстрый процесс, а разговоры об этом внутри Европейского Союза ведутся десятилетиями. И, кстати, именно Франция часто была инициатором предложений о необходимости объединения если не всех вооруженных сил, то по крайней мере сил быстрого реагирования. Но к согласию по этому поводу ни разу не пришли, в том числе и потому, что всегда полагались на ядерный зонтик Соединенных Штатов.

Сейчас, как говорится, припекло, и европейцы понимают риски для собственной безопасности, поэтому и вспомнилась старая тема единых вооруженных сил.

Во-вторых, в Украине война еще не завершена. Поэтому любые обсуждения любых возможностей - это о том, что произойдет все это (если произойдет) после устойчивого прекращения огня. Да, Украина дает Европе время на усиление собственных армий, на координацию возможностей и усилий. Но дискуссия еще на начальном уровне. Прогнозировать что-то конкретное в такой ситуации - дело неблагодарное.

В-третьих, даже возможность обсуждения вероятного развертывания так называемых миротворческих сил из Европы в Украине решается на поле боя. И тема так называемых миротворцев является очень гипотетической. Да, окно возможностей открылось. Украина объявила о готовности прекращения огня, но другой ответ - за Россией. Если президент США Дональд Трамп сможет дожать Путина, чтобы РФ тоже прекратила, а дальше действительно начнется перемирие и в перспективе, впоследствии, подписание мирных договоренностей, то как раз на этот период рассматривается введение в Украину иностранного военного контингента из Европы в качестве миротворческих сил.

Максим Яли, кандидат политических наук, академик Академии политических наук Украины