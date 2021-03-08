Соцсеть обозначила их как ложные.

Facebook заблокировал статьи ТАСС и РБК о задержании в Воронеже якобы сторонников украинской молодежной радикальной группы МКУ.

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Издания пишут, что статьи были написаны на основе релиза ФСБ от 18 февраля.

Соцсеть обозначила их как ложные.

«В нем говорилось о том, что служба совместно с Министерством внутренних дел и СК прекратила в Воронеже деятельность сторонников украинской молодежной радикальной группы МКУ, причастных к пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств, провоцированию межнациональных конфликтов и совершению насильственных преступлений. На сайте СК говорилось, что воронежская группировка состояла из трех человек в возрасте 18, 19 и 33 лет и других неустановленных лиц», - пишет РБК.

Facebook руководствовался выводом, что «многие российские средства массовой информации» сообщили о якобы выявленной в Воронеже группировке последователей украинской неонацистской организации МКУ и утверждали, что в группу входили трое местных жителей: Роман Гребенщиков, Илья Шмелев и Александр Симонов.

В сообщении Facebook указывается, что в самом пресс-релизе СК не упоминается о каких-либо украинских связях задержанных.

«В Воронеже действительно по обвинению в экстремизме задержали троих местных жителей, однако все фигуранты дела - граждане РФ были членами российской националистической организации и никакого отношения к Украине не имеют», - говорится в сообщении эксперта по проверке фактов StopFake.

Роскомнадзор направил руководству Facebook письмо с требованием восстановить доступ к информации.

«В письме отмечается, что данные действия администрации Facebook нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры», - сообщили в Роскомнадзоре.

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Автор: УНИАН