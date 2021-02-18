В этом году 65-й песенный конкурс Евровидение пройдет в Роттердаме.

Беларусь могут лишить возможности участвовать в песенном конкурсе Евровидение-2021.

С таким предложением выступила депутат Европейского парламента Карин Карлсбро. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Сегодня выступила в Европарламенте с инициативой по сбору подписей под письмом в Европейский союз радио и телевидения с требованием отстранить Беларусь от участия в весеннем конкурсе песен "Евровидение" в Нидерландах", – написала она.

Она назвала недопустимым сотрудничество с государственной Белтелерадиокомпанией, в которой продолжается преследование сотрудников.

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Евровидение-2021: что известно

Конкурс состоится в Роттердаме в мае

Полуфиналы пройдут 18 и 20 мая, а финал – 22 мая

Результаты жеребьевки полуфиналов отмененного конкурса остаются в силе

Для участия в шоу все победители отборов должны представить новые песни

Выборы и протесты в Беларуси: хронология событий

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главную оппонентку Светлану Тихановскую — 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживали участников митингов и применяли к ним силу, власти открывали политически мотивированные дела против оппозиционеров.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси расшатывают извне, в частности из Польши, Литвы, Украины и США.

В Евросоюзе не признали результатов выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская, которая была вынуждена уехать в Литву из-за политических преследований, попросила ОБСЕ посодействовать ее возвращению на родину.

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Автор: Олег Давыгора