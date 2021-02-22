Ранее ЕС из-за подавления мирных протестов и фальсификации результатов президентских выборов ввел три пакета санкций к Беларуси.

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз подготовит новые ограничительные меры против представителей режима Александра Лукашенко.

Об этом Боррель сказал на брифинге после заседания Совета Евросоюза на уровне министров иностранных дел стран-членов ЕС. (Брифинг транслировался на сайте аудиовизуальных услуг Еврокомиссии).

"В Беларуси продолжаются репрессии, преследования людей и представителей гражданского общества. Мы рассмотрим вопрос о введении следующих санкций, и тем временем поддержим требование белорусского народа по установлению демократии. Мы поддержали гражданское общество путем наказания - применения санкций против тех, кто лишает их фундаментальных и политических прав", - подчеркнул Боррель.

При этом высокий представитель ЕС отказался предоставить дополнительную информацию о подготовке новых санкций против представителей режима Лукашенко.

Он напомнил, что в санкционный список ЕС против Беларуси уже включены 84 физических лица и 7 юридических лиц, ответственных за репрессии и фальсификации на выборах.

"Мы готовы идти дальше, и мы это сделаем. Технические группы Совета ЕС работают над этим", - отметил Боррель.

Санкции против Беларуси

2 октября 2020 года Евросоюз ввел санкции против 40 белорусских чиновников, впоследствии, 6 ноября - еще к 14, а также Лукашенко. Решение о введении ограничительных мер принято из-за подавления мирных протестов и фальсификации результатов президентских выборов.

17 декабря 2020 года Совет ЕС ввел третий пакет санкций против 29 человек и 7 компаний из Беларуси. Ограничительные меры предусматривают запрет на въезд и замораживание активов. Гражданам из стран-членов Евросоюза запрещено оказывать финансовую помощь всем физическим и юридическим лицам из Беларуси, попавшим под санкции.

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Автор: Виталий Саенко