Европейские министры обороны должны рассмотреть эту идею в четверг, 6 мая.

14 стран Европейского Союза предлагают создать военные силы быстрого реагирования, которые могли бы применяться на раннем этапе международных кризисов.

Об этом агентству Reuters сообщил в среду, 5 мая, высокопоставленный чиновник ЕС, пишет "Европейская правда".

Среди этих 14 стран Австрия, Бельгия, Кипр, Чехия, Германия, Греция, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Словения и Испания.

Читайте такжеУкраина поднялась в мировом рейтинге военных расходовПо словам чиновника, страны считают, что Евросоюз должен создать бригаду из 5 тыс. военных, возможно, усиленную кораблями и самолетами, чтобы помочь демократическим иностранным правительствам, которые будут нуждаться в срочной поддержке.

Европейские министры обороны обсудят эту идею в четверг на очередной встрече под председательством главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. Он, в частности, упрекает блок в нежелании активнее вмешиваться за рубежом, особенно в таких государствах как Ливия.

Впервые начав обсуждение в 1999 году, ЕС в 2007-м создал дееспособную систему боевых групп численностью 1,5 тыс. человек для реагирования на кризисы - однако эти силы никогда не использовались. Теперь упомянутые боевые группы могут составить основу новых первоочередных военных сил.

Кроме того, с 2021 года ЕС имеет общий бюджет для совместной разработки вооружений, а также разрабатывает военную доктрину на следующий год.

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Автор: Катерина Комолова