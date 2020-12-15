Это уже будет третий этап санкций из-за подавления мирных протестов и фальсификации результатов президентских выборов в Беларуси.

Комитет постоянных представителей стран-членов Европейского Союза (Coreper) завтра, 16 декабря, согласует решение о новых санкциях против 29 человек и 7 учреждений Беларуси.

Об этом сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк в микроблоге Twitter.

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"Послы ЕС завтра готовы принять третий пакет санкций в отношении Беларуси - 29 человек и 7 учреждений. Затем (решение) должно получить" зеленый свет "со стороны министров ЕС по охране окружающей среды в четверг перед официальной публикацией (в Официальном журнале ЕС - УНИАН)", - написал Йозвяк.

Выборы и протесты в Беларуси: что было раньше

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применения насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

2 октября Евросоюз ввел санкции против 40 белорусских чиновников, впоследствии, 6 ноября, - еще против 14, а также Александра Лукашенко. Решение о введении ограничительных мер принято из-за подавления мирных протестов и фальсификации результатов президентских выборов.

6 ноября Европейский союз ввел санкции против Александра Лукашенко и 14 белорусских чиновников. Как указано на сайте Европейского совета, в целом санкции введены против 59 человек из Беларуси.

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Автор: Виталий Саенко