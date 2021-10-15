В Брюсселе ожидают, что пятый пакет санкций в отношении Беларуси может быть введен в ноябре.
Об этом сообщает DW со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС.
"Мы работаем над пятым пакетом санкций, который, как я ожидаю, могут принять когда-то в ноябре", - заявил источник.
Как известно, брюссельские чиновники готовят санкции совместно с представителями стран ЕС, однако их принятие - это политическое решение всех 27 государств-членов Евросоюза, поэтому со стопроцентной уверенностью в структурах ЕС никто не может прогнозировать введение ограничительных мер.
Читайте такжеЭкс-президента США госпитализировали с сепсисом (видео)После непризнанных Западом президентских выборов в Беларуси в августе прошлого года Евросоюз уже ввел четыре пакета персональных санкций против режима Александра Лукашенко. Три из них - в прошлом году, четвертый - в июне этого года.
В итоге сейчас у санкционном списке находятся 166 физических лиц, включая самого Лукашенко, а также 15 учреждений и предприятий.
Кроме того, в июне Евросоюз ввел экономические санкции в отношении Беларуси. Среди них - частичные ограничения на импорт из страны калийных удобрений и нефтепродуктов.
О подготовке пятого пакета санкций стало известно в начале сентября.
Протесты в Беларуси
9 августа 2020 года в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживали участников митингов и применяли к ним силу, открывали политически мотивированные дела против оппозиционеров.
23 сентября того же года в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.
По состоянию на сентябрь 2021 года в Беларуси политзаключенными признаны 674 человека.