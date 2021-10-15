Новые ограничения против режима Александра Лукашенко могут быть готовы в ноябре.

В Брюсселе ожидают, что пятый пакет санкций в отношении Беларуси может быть введен в ноябре.

Об этом сообщает DW со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС.

"Мы работаем над пятым пакетом санкций, который, как я ожидаю, могут принять когда-то в ноябре", - заявил источник.

Как известно, брюссельские чиновники готовят санкции совместно с представителями стран ЕС, однако их принятие - это политическое решение всех 27 государств-членов Евросоюза, поэтому со стопроцентной уверенностью в структурах ЕС никто не может прогнозировать введение ограничительных мер.

Читайте такжеЭкс-президента США госпитализировали с сепсисом (видео)После непризнанных Западом президентских выборов в Беларуси в августе прошлого года Евросоюз уже ввел четыре пакета персональных санкций против режима Александра Лукашенко. Три из них - в прошлом году, четвертый - в июне этого года.

В итоге сейчас у санкционном списке находятся 166 физических лиц, включая самого Лукашенко, а также 15 учреждений и предприятий.

Кроме того, в июне Евросоюз ввел экономические санкции в отношении Беларуси. Среди них - частичные ограничения на импорт из страны калийных удобрений и нефтепродуктов.

О подготовке пятого пакета санкций стало известно в начале сентября.

Протесты в Беларуси

9 августа 2020 года в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживали участников митингов и применяли к ним силу, открывали политически мотивированные дела против оппозиционеров.

23 сентября того же года в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

По состоянию на сентябрь 2021 года в Беларуси политзаключенными признаны 674 человека.

Автор: Леся Лещенко