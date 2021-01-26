Блинкен был советником нынешнего президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности во времена его работы на посту вице-президента.

Сенат проголосовал за кандидатуру Энтони Блинкена на пост нового государственного секретаря США. Его поддержали 78 сенаторов.

Как пишет CNN, Блинкен является давним помощником Байдена. В понедельник он получил двухпартийную поддержку Комитета Сената. Лишь трое республиканцев проголосовали "против".

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Издание предполагает, что новый чиновник должен будет взлавить резкий поворот внешней политики Трампа в сторону многосторонности и коалиции.

Во время слушаний на прошлой неделе Блинкен пообещал возобновить взаимодействие с Конгрессом по ключевым вопросам внешней политики. Также он отметил, что США придется смириться, ведь "большинство мировых проблем не связаны с нами, даже если они затрагивают нас".

Блинкен был советником нынешнего президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности во времена его работы на посту вице-президента. Также работал заместителем советника по вопросам безопасности президента США Барака Обамы и заместителем государственного секретаря.

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Предки Блинкена родом из Украины. Сам же американец вырос в аристократической семье и получил лучшее, по западным канонам, высшее образование.

Блинкен является единомышленником Джо Байдена по ключевой роли США в мировой политике.

Новый госсекретарь США вместе с Администрацией Байдена хотят восстановления американского лидерства, отношений с ключевыми и традиционными союзниками и усиление блоков и альянсов, пишет Европейская правда.

СМИ отмечают, что Блинкен является командным игроком и в то же время не придерживается определенной идеологии. Пресса хвалит соратника Байдена за гибкость взглядов и отсутствие политических амбиций.

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Автор: Яна Ставская