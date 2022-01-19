Для этого они опросили более 8000 детей из 85 школ Великобритании.

Эксперты издательства Оксфордского университета выбрали детское слово 2021 года. В этом году им стало слово anxiety, то есть "беспокойство".

"В связи с широким влиянием COVID-19 на образование детей и растущим осознанием того, что психическое здоровье детей является ключевой проблемой дома и в школе, мы выбрали благополучие в качестве темы нашего исследования в 2021 год. Опросив более 8000 детей из 85 школ Великобритании, мы попросили их выбрать самые популярные слова, которые они будут использовать, говоря о здоровье и благополучии", - говорится в пресс-релизе на сайте издательства.

Оказалось, что почти четверть всех опрошенных выбрали "тревожность" в качестве слова номер один. После него следуют слова "вызов" и "изоляция", однако за ними - "благополучие" и "устойчивость", что все-таки говорит об оптимистичном настрое детей, несмотря на происходящее, считают эксперты.

'Anxiety' is the 2021 Oxford #ChildrensWordOfTheYear after 8,000 children in the UK were asked to choose the top words they would use when talking about health and wellbeing. Read the report for the latest insights into children’s language: https://t.co/2AuZGRcbinpic.twitter.com/9wSCdHLTPR — Oxford University Press (@OxUniPress) January 18, 2022

Кроме того, школьных учителей попросили назвать слово, которое они чаще всего используют, говоря со своими учениками о здоровье и благополучии в контексте прошлого года.

"Стойкость" стала их выбором номер один, отражая важность предоставления своим ученикам позитивного направления перед лицом трудных времен. Точно так же "вызов" был их вторым выбором в знак признания изменений, которые произошли в школах и учениках в прошлом году, а "благополучие" заняло третье место", - сообщает издательство.

Ранее детскими словами года признавались "коронавирус" (2020 год), "Brexit" (2019), "пластик" (2018), "Трамп" (2017) и "беженец" (2016).

Читайте такжеУмер старейший мужчина в мире: он не дожил меньше месяца до 113 летКак сообщал УНИАН, в ноябре Оксфордский словарь английского языка назвал слово 2021 года. Им стало слово vax, то есть "вакцина", "вакцинация", "вакцинировать".

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