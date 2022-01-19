Почти четверть всех опрошенных детей выбрали слово "тревожность" в качестве самой популярной ассоциации со здоровьем и благополучием / фото ua.depositphotos.com

Эксперты издательства Оксфордского университета выбрали детское слово 2021 года. В этом году им стало слово anxiety, то есть "беспокойство".

"В связи с широким влиянием COVID-19 на образование детей и растущим осознанием того, что психическое здоровье детей является ключевой проблемой дома и в школе, мы выбрали благополучие в качестве темы нашего исследования в 2021 год. Опросив более 8000 детей из 85 школ Великобритании, мы попросили их выбрать самые популярные слова, которые они будут использовать, говоря о здоровье и благополучии", - говорится в пресс-релизе на сайте издательства.

Оказалось, что почти четверть всех опрошенных выбрали "тревожность" в качестве слова номер один. После него следуют слова "вызов" и "изоляция", однако за ними - "благополучие" и "устойчивость", что все-таки говорит об оптимистичном настрое детей, несмотря на происходящее, считают эксперты.

Кроме того, школьных учителей попросили назвать слово, которое они чаще всего используют, говоря со своими учениками о здоровье и благополучии в контексте прошлого года.

"Стойкость" стала их выбором номер один, отражая важность предоставления своим ученикам позитивного направления перед лицом трудных времен. Точно так же "вызов" был их вторым выбором в знак признания изменений, которые произошли в школах и учениках в прошлом году, а "благополучие" заняло третье место", - сообщает издательство.

Ранее детскими словами года признавались "коронавирус" (2020 год), "Brexit" (2019), "пластик" (2018), "Трамп" (2017) и "беженец" (2016).

Читайте такжеУмер старейший мужчина в мире: он не дожил меньше месяца до 113 летКак сообщал УНИАН, в ноябре Оксфордский словарь английского языка назвал слово 2021 года. Им стало слово vax, то есть "вакцина", "вакцинация", "вакцинировать".

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