Хара отметил, что если будут сняты санкции на энергоносители, Россия будет получать больше нефтедолларов.

Президент Трамп заявляет о сокращении присутствия американского контингента в Старом свете. Окружение американского президента вслед за ним повторяет, что Европа должна увеличить расходы на оборону – в таких объемах, которые являются неподъемными даже для локомотивов европейской экономики. Общий консенсус стран ЕС по поводу сложившейся ситуации лучше всего охарактеризовала премьер Дании Метте Фредериксен, которая в Киеве заявила "Мир более опасен, чем война". Пока всё выглядит так, что Европа боится дать путинской России передышку, опасаясь, что после Украины она попытается атаковать одну или несколько стран, входящих в ЕС и НАТО. За объяснениями УНИАН обратился к дипломату, эксперту Центра оборонных стратегий Александру Харе.

По оценке европейцев России нужно от двух до шести лет, чтобы нарастить силовой потенциал, и потом напасть на страну-члена НАТО. Но это зависит от многих факторов. Если будут ли сняты санкции на энергоносители, Россия будет получать больше нефтедолларов. Ключевые партнеры - это Китай и Индия прежде всего. Но европейцы тоже покупают российскую нефть, смешанную, и закрывают на это глаза.

Из сложившейся ситуации можно сделать вывод, что россияне могут точить зубы на другие страны европейские страны помимо Украины. Кем могут быть эти потенциальные враги?

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Если им не удается политическим путем кого-то расшатать, то им следует готовиться к смешанной войне. Я не думаю, что они хотят спровоцировать ядерный ответ НАТО. Но если США будут уменьшать свои обязательства перед европейцами и сокращать производство оружия, о котором говорил Трамп, это будет выгодно России.

В любой войне для них главная цель - не захват территорий, а новый политический статус-кво. Для России объединенная Европа или трансатлантическое сообщество являются угрозой. Им нужно разрушить НАТО. А чтобы разрушить НАТО, не нужно доходить до Лиссабона или бомбить Лондон и Париж. Надо создать ситуацию, когда пятая статья Вашингтонского договора просто не сработает. Подрыв credibility. Если 5-я статья не сработает раз, то она не сработает и дальше. И мы видим, что в рядах НАТО есть "троянские кони" России, которые будут тормозить принятие решений. С таким подходом Трамп может сразу сказать "Я не хочу Третьей мировой войны за какую-то Эстонию". Но если мы говорим о провокациях, о тестировании статьи 5, лучше всего - это Балтийские государства. Маловероятно, что Дональд Трамп захочет Эстонию защищать.

Что-то может быть в Черном море. Блокада портов. Это, согласно резолюции Генеральной ассамблеи ООН 3314, уже является актом агрессии. И если не будет реакции, Румыния один на один с Россией не справится. Турция вряд ли придет на помощь. Они будут рассказывать о Стамбуле как о месте для переговоров. Это тоже фактически будет показателем, что от НАТО фактически осталась оболочка, а в середине нет воли и способности. Великобритания все эти десятилетия сокращала количество сил и средств. У Германии в запасах снарядов и другого вооружения на максимум на несколько недель. А россияне могут быстрее наращивать, потому что у них менее технологичное вооружение. Плюс, ошибка, которую делали западные аналитики - они сравнивали российский бюджет и конвертировали в доллары, и потом рассуждали, что на Западе совокупный бюджет больше, промышленность и технологий больше. Но россияне - дешевая рабочая сила, им же не в долларах платят, и менее технологичные средства. Поэтому, они могут на порядок быстрее и больше производить систем вооружения.

Так что то, что сейчас делают американцы - большой кризис безопасности в Европе. И конечно - это шок европейцев. Им нужно прибегать к кардинальным изменениям, а для этого надо общаться с собственными избирателями и объяснять, что есть Россия и есть угроза не только Украине, и не только на восточном фланге, но и сытой Европе, которая находится далеко от российской границы. А там разные крайне левые, крайне правые движения, которые расшатывают и говорят "Россия не является угрозой", "во всем виновато ЦРУ с мятежом в Украине или расширением НАТО". И мы также видим, что американцы начали заигрывать с крайне правыми силами в Европе. Это выступление Джей Ди Венса о Румынии, об "Альтернативе для Германии", и Илон Маск подключился. Они хотят переформатировать политическое поле в Европе.

И конечно европейцы не знают, насколько масштабным будет выход американцев. Но во многих вопросах они зависят от Соединенных Штатов критически. Это и космическая разведка, это и системы связи. Я уже не говорю о собственных системах вооружения.

Вы же знаете, что переданные нам HIMARS, ATACMS и F-16 - все это без доступа информационных систем позиционирования США является хламом, этим фактически нельзя пользоваться. Или нельзя пользоваться эффективно. И конечно европейцы об этом думают. Если у Штатов будет сильное сближение с Россией, они не дадут возможность европейцам защищаться, запретив доступ к информационным и другим системам.

Что будет с российским флотом в Черном море? Россияне начнут ремонтировать свою побитые лодки и возвращать в Черное море? Какой будет ситуация на море?

Безусловно, первое, что им нужно будет сделать, это насытить системами ПВО Крымский полуостров, потому что понятно, что мы их уничтожаем. Второе - им нужны будут ракетные катера и корабли.

Украина совершила большую глупость, когда согласилась на строительство корветов в Турции. При том, что была утверждена очень хорошая концепция москитного флота - большое количество маленьких платформ, которые могут нести ракеты. И конечно, в нашем случае это остается приоритетом. Плюс стратегия предусматривала сначала защиту территориальных вод - 12-мильную зону, потом дальше выход в исключительно экономическую зону, а еще дальше, если мы нарастим экономику, выход в мировой океан. Популистское решение и фактически трата большого количества денег в эти корветы, потому что для них нет систем вооружения и других систем. И если турки нам их передадут, это будет жирная цель для российских ракет. Корветы ничего не сделают. Там ПВО нет.

У россиян похожая ситуация. Им нужны ПВО, ракетные катера и корабли. И они повторят ту же историю, которая была после незаконной аннексии Крыма. Все тогда думали, что россияне что-то начнут делать в Балтийском море, а они фактически бросили ресурсы для того, чтобы укрепить черноморский флот. А мы помним, что согласно соглашениям базирования [российского флота в Автономной республике Крым - УНИАН], мы использовали эти соглашения чтобы блокировать перевооружение и модернизацию черноморского флота Российской Федерации. И с 2014 года они очень активно наращивали это. Тем более, что им черноморский флот нужен, чтобы постоянно угрожать Украине, отрезать нам линии коммуникации и обеспечить присутствие на Ближнем востоке и в Северной Африке. Сейчас после того, как Россия потерпела стратегическое поражение в Сирии, они перемещаются в Ливию.

Учитывая войну России с Украиной, европейские страны не дают возможности российским военным кораблям пользоваться инфраструктурой портов, возобновлять запасы. И если это изменится, им будет лучше. Но самое главное, что для того, чтобы присутствовать на Ближнем востоке и в Северной Африке, им нужен Крым, им нужен флот. То есть это точно будет приоритетом.

Но им нужно думать и что делать с Балтикой и северными морями. Потому что Швеция и Финляндия в НАТО - это еще большее стратегическое поражение России. Прежде всего, вступление Финляндии, которая граничит с Кольским полуостровом, где находится фактически самая большая часть ядерного кулака России.

Если с России снимают санкции и она начинает активно вооружаться, не превратит ли это путь Дональда Трампа не к Нобелевской премии, а наоборот, к Третьей мировой войне?

Оно так и выглядит. Альберт Энштейн говорил, что проблемы, которые возникли на одном уровне, можно решить только на уровне более высоком. Тот уровень войны и эскалации, который сейчас есть у РФ с Украиной и опосредованно Западом не дает возможность решить проблему Москвы. То есть, надо идти по ступенькам эскалации вплоть до угрозы применения ядерного оружия, то есть, путем Карибского кризиса, чтобы Запад показал решимость, что они не собираются терпеть Россию, и тогда, конечно, Путин остановится. Он не самоубийца. Он создал себе такой имидж, что он может идти на рискованные, непросчитанные шаги. Но он идет, поскольку он знает, что Запад слаб. Сытые европейцы и американцы не хотят войны. А значит, их можно шантажировать и потихоньку создавать новую реальность.

И поэтому, если Украину бросят американцы, а очень похоже, что они собираются сделать примирение за наш счет, устойчивого, длительного, а самое главное справедливого мира точно не будет. А это значит, что и мы будем готовиться к следующей войне: чтобы освободить территории и потому, что мы будем понимать, что Россия не остановится - она не будет выполнять свои обязательства. Поэтому, похоже, мы идем к такому конфликту. "Мир через силу" для Трампа является фактически лозунгом, а не настоящей деятельностью. Если бы он понимал угрозу со стороны России, ему не нужно было бы делать эти нападки на европейцев, а наоборот, надо было объединяться.

Их надо критиковать за то, что они расслабились, потому что они не платят достаточную цену за собственную безопасность, не способны помогать американцам в других частях мира. То есть, это легитимная критика. Но одно дело - давить и требовать увеличения помощи, включение в стратегию США по сдерживанию Ирана, Северной Кореи и Китая, а другое - поучения и торговые войны. Это фактически неприятие либерально-демократических режимов в Европе, попытки расшатать Европу изнутри, фактически вмешательство в выборы. Эти все вещи точно показывают, что Трамп не понимает, что происходит и насколько серьёзна угроза от России.

А это означает, что Россия будет наглеть. Их видение западного мира, как слабого, и Америки, которая приходит в упадок, оправдывается.