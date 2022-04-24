С начала новой войны Молдова саботировала поддержку санкций против России и объявила о "нейтралитете".

Военный эксперт Алексей Мельник допускает, что следующей целью Путина, в случае победы на Донбассе, может стать Молдова.

Об этом он рассказал в интервью Obozrevatel.

По его мнению, у российского президента просто не будет пути назад. После захвата Молдавии россияне могут проложить себе "коридор" в Калининград.

"Озвученные Россией планы на вторую фазу войны против Украины фактически свидетельствуют о том, что Кремль не собирается останавливаться на нашей стране. Следующая вероятная цель - Приднестровье, Молдова, а дальше – сухопутный коридор в Калининград", - пояснил Мельник.

При этом он отметил, что успех или провал планов Путина напрямую зависят от готовности Европы поддерживать сопротивление Украины в войне с русскими: "После обнародования этих задач для Путина пути назад уже нет – он должен идти к ним, не считаясь с ценой. Ключевым фактором в вопросе остановки агрессора будет мощь украинской армии при поддержке Запада".

Что предшествовало

Молдова, которая отличилась своей лояльной политикой в отношении агрессии России на фоне полномасштабного нападения на Украину, вместе с Киевом хочет подать заявку на членство в ЕС.

С начала новой войны правительство страны саботировало поддержку санкций против России и даже отказывало в передаче нескольких истребителей из-за "страха перед РФ".

Но несмотря на заявленный Молдовой "нейтралитет" Россия открыто объявила о намерениях захватить Приднестровье якобы с целью"защиты русскоязычных".

В Молдове на это отреагировали незамедлительно, назвав заявления Москвы "необоснованными" и "неприемлемыми".

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