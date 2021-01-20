Байден также подпишет указ, что требует использования масок и физического дистанцирования во всех федеральных зданиях, на всех федеральных территориях, а также со стороны федеральных служащих и подрядчиков.

Избранный президент Джо Байден первым указом объявит о старте в стране программы по ношению масок в течение 100 дней для сдерживания распространения коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте переходной команды Байдена.

"Сегодня избранный президент Байден запускает свою "100-дневную программу ношения масок", призывая американский народ внести свой вклад - свой патриотический долг - и носить маски в течение 100 дней", - говорится в заявлении.

Байден также подпишет указ, что требует использования масок и физического дистанцирования во всех федеральных зданиях, на всех федеральных территориях, а также со стороны федеральных служащих и подрядчиков.

Он также просит Департамент здравоохранения и социальных служб и Центр по контролю за заболеваниями взаимодействовать с государственными, местными, племенными и территориальными должностными лицами для реализации плана по ношению масок, физического дистанцирования и других общественных мероприятий, чтобы остановить распространение COVID-19.

Кроме того, команда Байдена анонсировала подписание новым лидером указа об отмене выхода страны из Всемирной организации здравоохранения. Также США вернутся в Парижское соглашение, сообщает BBC.

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Также Байден хочет ускорить внедрение вакцины с конечной целью - вакцинировать 100 миллионов человек хотя бы первой вакциной против COVID за первые 100 дней своего пребывания на посту.

Трамп сократил налоги в США в 2017 году, но команда Байдена заявляет, что они несправедливо вознаграждают самых богатых американцев. Из-за этого новый президент хочет удвоить налоги.

В первый день президентства Байден также хочет отменить указ Трампа о запрете на поездки в страну.

Новый президент США хочет отменить строительство стены с Мексикой. Кампанию Трампа он назвал "пустой тратой денег". Команда Байдена хочет заняться введением новых мер пограничного контроля.

Напомним, сегодня в США состоится инаугурация нового президента Джо Байдена. Трамп отказался на нее идти. Впрочем, планирует эффектно покинуть пост президента США.

Как известно, Дональд Трамп демонстративно отказывался носить маску на публике в течение всего своего президентства, а политические назначенцы Трампа в федеральных агентствах часто не поощряли использование масок персоналом.

Сам Трамп был госпитализирован из-за коронавирусной инфекции в октябре прошлого года.

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Автор: УНИАН