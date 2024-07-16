Выбор Джеймса Вэнса как вице-президента Трампа говорит о нескольких вещах.

Во-первых, это потенциальный политико-идеологический наследник. Ему 39. Очень молодой по меркам американской политики. Он лояльный, уверовавший в идеи MAGA, и хорошо подходящий под следующее поколение трамповского движения "новых правых", которому можно будет передать факел. Если он хорошо проявит себя на второстепенной роли, то к 2028 году из него можно будет сделать "Трампа 2.0" и соревноваться с молодым поколением демократов. Не удивлюсь, если окажется, что Трамп принял решение взять Вэнса лишь после покушения на свою жизнь - в последние 2 дня.

Второе - Трамп решил не рисковать выбором не 100% лояльного вице- для расширения электоральной базы и привлечения других социальных груп, и пошел проверенной надежной дорожкой, выбрав, по сути, очень похожего на него правого консерватора, который лишь зацементирует ядерный электорат Трампа и усилит его меседжи, связанные с анти-элитным бунтом и крестовым походом против истеблишмента.

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Возможно, Вэнс привлечет часть молодежи и голоса "ржавого пояса".

Третье - выбор Вэнса показывает, что Трамп заинтересован перехватить контроль над партийным мейнстримом, смещая его в сторону джексоновской демократии, с упором на внутренние вопросы, анти-элитаризм, реструктуризацию государственных структур и так далее. Они будут пытаться подмять партийную повестку под себя, чтобы застолбить условный "трампизм" на годы вперед и одолеть традиционных республиканцев - как раз, когда в партии начинается борьба за новых лидеров.

Четвертое. Для внешней политики выбор Вэнса означает приверженность Трампа политике осторожного вовлечения в международные дела с приоритезацией Китая, узким пониманием национальных интересов, переложением ответственности на союзников и сокращением внешней помощи. Для нас это не самый лучший сигнал, так как Вэнс известен своими скептическими высказываниями относительно дальнейшей помощи Украине, критикой президента Зеленского и приверженностью идеям Трампа быстро закончить войну переговорами.

Пятое: в средне- и долгосрочной перспективе, на мой взгляд, все это значит, что нам в нашей внешней политике надо будет смещаться в сторону европоцентричного западного вектора, а не ставить США в приоритет №1.

Выбор Вэнса показывает, что Трамп не намерен искать широкий компромисс по вопросу дальнейшего развития национального проекта в Штатах, а наоборот, будет пробивать свою повестку и пытаться навязать ее через политическую перестройку, даже если это будет означать эскалацию борьбы с оппонентами.

Это значит, что США не выйдут из внутреннего кризиса в ближайшие годы, и их вовлеченность в наши дела будет все такой же ограниченной и условной, а зависимость от электоральных циклов и идеологических качелей останется высокой.

Поэтому, нам стоит ориентироваться на приоритетность Европы над США на нашем западном направлении. Разумеется, это не означает отказа от партнерства с Вашингтоном, но Европа для нас более близкий, естественный и понятный союзник, с которым можно развивать очень разные форматы взаимоотношений, а не быть все время в модели ограниченного ассиметричного партнерства без четких гарантий решения наших стратегических задач.

Илия Куса, эксперт по международной политике аналитического центра Украинский институт будущего