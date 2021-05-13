5 лет тюрьмы – максимальный срок в этой стране по данному делу.

Двух трансгендерных женщин в Камеруне приговорили к 5 годам тюрьмы за нарушение закона о гомосексуализме.

Об этом сообщает BBC.

Читайте такжеБритания хочет запретить рекламу вредной еды и ограничить скидки на сладостиЖенщин обвинили в "покушении на гомосексуальность". Один из них – известный в стране трансгендер-ютубер и ЛКБТ-активист Шакиро и его подруга Патрисия. Оба находятся под стражей с февраля после ареста в ресторане.

Камерун входит в 31 африканскую страну, у которых гомосексуальные отношения криминализированы.

Утверждается, что 5 лет тюрьмы – максимальный срок в этой стране по данному делу. Обвиняемые собираются обжаловать приговор, поскольку у следователей нет доказательств их действий, только подозрения.

Кроме того, суд Дуалы оштрафовал каждого на 370 долларов. Если граждане его не оплатят, то к 5 годам прибавится еще год за решеткой.

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Автор: Яна Ставская