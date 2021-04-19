Корабли вышли с базы на Крите и направляются к водам Черного Моря.

Ракетные эсминцы США USS Donald Cook (DDG-75) и USS Roosevelt (DDG-80) вновь вышли из базы на острове Крит в направлении Черного моря.

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Об этом сообщил главный редактор BlackSeaNews, руководитель проекта Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко в Facebook.

"Мониторинговая группа BlackSeaNews и Института Черноморских стратегических исследований сообщает, что оба американские ракетные эсминца USS Donald Cook (DDG-75) и USS Roosevelt (DDG-80) вновь вышли с базы на острове Крит в направлении черноморских проливов". - отметил он.

Американские эсминцы в Черном море

В начале апреля американские ракетные эсминцы USS Donald Cook (Дональд Кук) и USS Roosevelt (Рузвельт) вышли с военно-морской базы Рота в Испании. В Министерстве иностранных дел Турции заявляли, что корабли должны были войти в Черное море 14 и 15 апреля. Они должны были оставаться в водах Черного моря до 4-5 мая.

Информация о намерениях США отправить в регион свои два военных корабля появилась на фоне роста напряженности из-за стягивания российских военных к границе с Украиной и в аннексирован Крым.

15 апреля агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что запланированный проход американских военных кораблей через пролив Босфор в Черное море не состоится. СМИ пишут, что США отозвали предупреждение о прохождении кораблей, которое они ранее прислали властям Турции в соответствии с Конвенцией Монтре.

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Автор: Тарас Сидоржевский