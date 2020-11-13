В американском штате Миннесота в результате ДТП дотла сгорели 29 автомобилей.
Об этом сообщает ТСН.
Читайте такжеВ Мексике перевернулся пассажирский автобус: 13 человек погибли, десятки раненых (фото)
Как отмечается, из-за неблагоприятных погодных условий и скользкой дороги столкнулись два грузовика. Затем в них по инерции один за другим врезались легковые автомобили и другие грузовики.
В одном из автомобилей вспыхнул моторный отсек, огонь перекинулся на соседние машины.
Как следствие, все машины были уничтожены. Пожарные целых девять часов пытались локализовать пожар и расчистить магистраль от пострадавших транспортных средств.
Как сообщается, во время инцидента пострадали девять человек.
Вас также могут заинтересовать другие новости:
- В Китае грузовик раздавил 8 человек, собиравших чеснок на месте ДТП
- Убил невесту и друзей: американец похвастался пьяной ездой за пять минут до смертельного ДТП (видео)
- В России рейсовый автобус въехал в стену университета: есть погибшие и раненые (фото, видео)
- В Аргентине велосипедист упал на огромный кактус и попал в больницу (видео)
- В Таиланде нашли гигантскую партию контрабандного кетамина (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram