Тушить пожар пришлось целых девять часов.

В американском штате Миннесота в результате ДТП дотла сгорели 29 автомобилей.

Об этом сообщает ТСН.

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Как отмечается, из-за неблагоприятных погодных условий и скользкой дороги столкнулись два грузовика. Затем в них по инерции один за другим врезались легковые автомобили и другие грузовики.

В одном из автомобилей вспыхнул моторный отсек, огонь перекинулся на соседние машины.

Как следствие, все машины были уничтожены. Пожарные целых девять часов пытались локализовать пожар и расчистить магистраль от пострадавших транспортных средств.

Как сообщается, во время инцидента пострадали девять человек.

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Автор: УНИАН