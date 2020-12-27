Большинство из пассажиров автобуса возвращались с рождественских праздников к родственникам, чтобы встретить Новый год.

В ночь на воскресенье, 27 декабря, в деревне Немале в Камеруне произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли как минимум 60 человек.

Об этом сообщает местный портал camer.be.

В жуткую аварию попал автобус транспортной компании Avenir du Noun, в котором находились 70 пассажиров. Транспортное средство направлялось в столицу страны Яунде из города Фумбан.

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Столкновение произошло, когда водитель автобуса пытался объехать толпу на дороге, в результате чего столкнулся с грузовиком.

По данным местных властей, большинство из пассажиров возвращались с рождественских праздников к родственникам, чтобы встретить Новый год.

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Автор: УНИАН