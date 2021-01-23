В Европе массовая вакцинация уже идет на полную, но карантинные ограничения и дальше усиливают.

Депутат чешского парламента напал на спикера во время обсуждения карантинных ограничений.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Один из депутатов не только проигнорировал требование носить маску, но и начал оскорблять коллег. Следовательно, спикер выключил его микрофон. В ответ депутат попытался отобрать спикерский микрофон, его останавливали коллеги. Инцидент сейчас расследуют.

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В Европе массовая вакцинация уже идет на полную, но карантинные ограничения и дальше усиливают.

В Нидерландах впервые со Второй мировой войны ввели комендантский час - он будет действовать с 9 вечера до половины пятого утра. А в Британии увеличили штрафы за нарушение карантина. Отныне эта сумма равна 30 тысячам гривень. Тогда как в США будут пускать только с отрицательным тестом на коронавирус. Ранее такой документ от украинцев не требовали, но с 26 января без тестов будут выпускать только детей в возрасте до двух лет.

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Автор: УНИАН