Между городами Дюздже и Зонгулдак обвалился 85-метровый кусок автомагистрали.

В Турции 85-метровый участок автомагистрали между Стамбулом и Анкарой обрушился из-за оползней.

Об этом сообщает издание CNN Türk.

Инцидент произошел в субботу, 27 марта, между городами Дюздже и Зонгулдак. Дорога в направлении Анкары и Стамбула была закрыта для двустороннего движения.

"Рухнул 85-метровый участок шоссе D-655. Из-за оползня автодорога была закрыта для двустороннего движения", – сообщает телеканал.

Автомобили, едущие в Стамбул, были направлены на трассу Сакария-Коджаали, а те, которые шли в направлении Анкары, были направлены на трассу Зонгулдак-Эрегли.

По данным главного управления автомобильных дорог страны, пострадавших в результате обрушения нет.

На данный момент начата работа над созданием альтернативного способа обеспечения связи. Параллельно идет расследование причин обвала.

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Автор: Денис Прядко