В Турции 85-метровый участок автомагистрали между Стамбулом и Анкарой обрушился из-за оползней.
Об этом сообщает издание CNN Türk.
Инцидент произошел в субботу, 27 марта, между городами Дюздже и Зонгулдак. Дорога в направлении Анкары и Стамбула была закрыта для двустороннего движения.
"Рухнул 85-метровый участок шоссе D-655. Из-за оползня автодорога была закрыта для двустороннего движения", – сообщает телеканал.
Автомобили, едущие в Стамбул, были направлены на трассу Сакария-Коджаали, а те, которые шли в направлении Анкары, были направлены на трассу Зонгулдак-Эрегли.
По данным главного управления автомобильных дорог страны, пострадавших в результате обрушения нет.
На данный момент начата работа над созданием альтернативного способа обеспечения связи. Параллельно идет расследование причин обвала.
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