Победителя Нобелевской премии мира выберут из пяти человек.

Президент США Дональд Трамп номинирован на Нобелевскую премию мира 2021 года.

Об этом сообщает Fox News.

"Я думаю, что он сделал больше, пытаясь установить мир между народами, чем большинство других номинантов на премию мира", - заявил представитель норвежского парламента Тайбринг-Джедде, который и направил официальное прошение в Нобелевский комитет.

Тибринг-Джедде также похвалил Трампа за вывод большого количества войск с Ближнего Востока.

«Действительно, Трамп прервал 39-летнюю серию американских президентов, которые либо начинают войну, либо вовлекают Соединенные Штаты в международный вооруженный конфликт. Последним президентом, который этого не сделал, был лауреат Премии мира Джимми Картер », - написал он.

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Отметим, что победителя Нобелевской премии мира выберут из пяти человек. Их имена станут известны не раньше октября следующего года.

Нобелевская премия мира: что это за награда

Нобелевская премия мира - награда, которая ежегодно присуждается Нобелевским комитетом в Осло физлицам и организациям, внёсшим, по мнению комитета, выдающийся вклад в области укрепления мира.

Нобелевская премия мира вручается с 1901 года. За это время было вручено 97 премий, т.к. 19 раз вручение не проводилось.

В свое время лауреатами Нобелевской премии мира стали президент США Теодор Рузвельт, основатель Лиги Наций Вудро Вильсон, Мартин Лютер Кинг, а также физик-ядерщик Андрей Сахаров.

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Перевод: Екатерина Лиманская