Трамп номинирован на Нобелевскую премию мира / фото REUTERS

Об этом сообщает Fox News.

"Я думаю, что он сделал больше, пытаясь установить мир между народами, чем большинство других номинантов на премию мира", - заявил представитель норвежского парламента Тайбринг-Джедде, который и направил официальное прошение в Нобелевский комитет.

Тибринг-Джедде также похвалил Трампа за вывод большого количества войск с Ближнего Востока.

«Действительно, Трамп прервал 39-летнюю серию американских президентов, которые либо начинают войну, либо вовлекают Соединенные Штаты в международный вооруженный конфликт. Последним президентом, который этого не сделал, был лауреат Премии мира Джимми Картер », - написал он.

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Отметим, что победителя Нобелевской премии мира выберут из пяти человек. Их имена станут известны не раньше октября следующего года.

Нобелевская премия мира: что это за награда

  • Нобелевская премия мира - награда, которая ежегодно присуждается Нобелевским комитетом в Осло физлицам и организациям, внёсшим, по мнению комитета, выдающийся вклад в области укрепления мира.
  • Нобелевская премия мира вручается с 1901 года. За это время было вручено 97 премий, т.к. 19 раз вручение не проводилось.
  • В свое время лауреатами Нобелевской премии мира стали президент США Теодор Рузвельт, основатель Лиги Наций Вудро Вильсон, Мартин Лютер Кинг, а также физик-ядерщик Андрей Сахаров.

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Перевод: Екатерина Лиманская