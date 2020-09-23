Теперь его кандидатуру должен утвердить полный состав верхней палаты Конгресса.

Комитет по иностранным делам Сената США поддержал кандидатуру Кита Дейтона и рекомендовал верхней палате Конгресса утвердить его в должности посла США в Украине.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Сам Дейтон не присутствовал на слушаниях. Ни один законодатель из обеих партий не высказал замечаний относительно его назначения.

"Я рад, что Комитет одобрил пятнадцать кандидатов (на разные должности) сегодня утром. Мне особенно приятно отправить номинации для утверждения кандидатов на должности послов Японии и Украины на голосование Сената в полном составе", — отметил после заседания председатель Комитета Джим Риш.

Кит Дейтон: кто он такой

В мае президент США Дональд Трамп внес в Сенат кандидатуру Кита Дейтона на должность посла в Украине.

Сейчас Дейтон является старшим советником США по обороне в Украине. С 2010 года генерал-лейтенанта в отставке Кит Дейтон директор Центра Джорджа К. Маршалла в Гармише (Германия).

Дейтон также служил в армии США в течение 40 лет, в том числе работал координатором по вопросам безопасности в Израиле и Палестинской администрации, а также директором по стратегии, планов и политики в Пентагоне и был военным атташе в посольстве в России.

Дипломат владеет немецким и русским языками.

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Автор: Олег Давыгора