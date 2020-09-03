Американец поднялся на воздушных шарах на 7 тысяч метров.

47-летний американский иллюзионист Дэвид Блейн исполнил свой первый трюк за 10 лет. Он поднялся на высоту более 7,3 тысячи метров над пустыней Аризоны на воздушных шарах, а потом прыгнул с парашютом.

Читайте такжеВ Индии иллюзионист пропал в ходе попытки повторить трюк ГудиниТрансляция трюка велась на YouTube-канале Блейна.

Новый трюк Блейна: подробности, трансляция

Всего в связке Блейна было 52 воздушных шара с гелием. На высоте он использовал кислородную маску.

Во время подъема он разговаривал с 9-летней дочерью Дессой, а после приземления сказал, что любит свою дочь и совершил трюк «Вознесение» ради нее.

По словам иллюзиониста, на трюк его вдохновила французская короткометражка «Красный шар», который повествует о дружбе мальчика и воздушного шара.

Для того чтобы совершить трюк, Блейн научился прыгать с парашютом, а также получил лицензию пилота воздушного шара.

Кто такой Дэвид Блейн

Дэвид Блейн – американский иллюзионист. Родился 4 апреля 1973 года в семье пуэрториканца и еврейки. Мать была школьной учительницей, а отец военнослужащим и ветераном Вьетнамской войны.

В 1997 году начал заниматься уличной магией.

С 1999 года стал показывать сложные трюки, которые помогли ему завоевать мировую популярность.

Известные трюки Блейна

«Захоронение» заживо в пластиковом контейнере (1999);

Заморозка во льду (2000);

«Головокружение» - 35-часовое «стояние» на вершине 22-метровой колонны (2002);

44-дневное заточение без еды в ящике над поверхностью Темзы;

Задержка дыхания на 17 минут и 4 секунды (2008).

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Автор: Катерина Шварц