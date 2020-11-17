Праздник отмечают в последние выходные ноября.

Новоизбранный президент США Джо Байден призвал американцев соблюдать карантин во время Дня благодарения – одного из самых известных праздников страны.

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По словам Байдена, 26-го ноября он и сам вместе с семьей прислушается к советам американских медиков, которые рекомендуют соблюдать социальную дистанцию и собираться не более чем по 10 человек.

Байден также отметил, что каждого их гостя протестируют на коронавирус в течение 24-х часов после праздника.

День благодарения: что известно о празднике

Праздник отмечают в последние выходные ноября.

День благодарения празднуют во многих странах мира и в основном он связан с окончанием сельскохозяйственных работ.

Главная цель - поблагодарить за урожай и помощь в выращивании урожая и за все достижения нации в течение года.

Часто в таких праздниках присутствуют элементы древних национальных традиций.

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Автор: УНИАН