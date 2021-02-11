Вопрос санкций могут обсудить министры иностранных дел стран-членов ЕС 22 февраля.

Европейский Союз работает над предложением ввести санкции против России в связи с заключением критика Кремля Алексея Навального, которого 20 августа 2020 года пытались отравить нервно-паралитическим веществом.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на двух осведомленных дипломатов.

В частности, послы стран-членов Евросоюза обсудили карательные меры в отношении РФ на встрече в среду, 10 февраля. Ни одна из этих стран не выступила с возражениями относительно такого предложения, сказал один из дипломатов, пожелавший не называть себя, поскольку общение было частным.

В то же время, пресс-секретарь по иностранным делам и политике безопасности в Европейской службе внешних связей Петер Стано отказался комментировать эти обсуждения, но добавил, что "работа продолжается".

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Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель во вторник, 9 февраля, заявил, что следующие шаги ЕС могут включать санкции и он представит конкретные предложения.

В среду, 10 февраля, не менее десятка послов выразили свое разочарование по поводу, как прошел визит Борреля в Москву 5 февраля.

Министры иностранных дел стран-членов ЕС 22 февраля могут принять предварительное решение, касающееся ограничительных мер. В марте лидеры 27 стран-членов ЕС обсудят отношения с Россией. Любое решение по новым санкциям потребует единодушия в ЕС.

Как сообщал УНИАН, 9 февраля Боррель во время выступления в Европарламенте заявил, что предложит ввести новые санкции против Российской Федерации.

Дело против Навального: справка УНИАН

2 февраля Симоновский районный суд Москвы принял решение отправить российского оппозиционера Алексея Навального в колонию.

Условное наказание, назначенное ему по одному из уголовных дел в 2014 году, было заменено на три с половиной года колонии общего режима.

Политик проведет в заключении немного меньше, поскольку несколько месяцев провел под домашним арестом. Это его первый реальный срок.

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Автор: Виталий Саенко