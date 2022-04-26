Это финансирование поддержит дальнейшие усилия Красного Креста и других организаций, которые действуют в Украине и соседних странах, помогая миллионам перемещенных лиц.

Coca Cola выделит помощь Украине на сумму около 15 млн долларов.

Об этом говорится в отчете компании за первый квартал 2022 года.

"Компания и ее партнеры по розливу продолжают отдавать приоритет безопасности сотрудников и их семей в Украине. Компания активировала фонды для оказания срочной финансовой помощи всем работникам системы в Украине. Чтобы поддержать усилия по оказанию гуманитарной помощи в регионе, компания, ее глобальные партнеры по розливу и фонд Coca Colа обязались внести свой вклад и пожертвовать продукты на общую сумму почти 15 млн долларов", - сообщается в отчете.

Отмечается, что это финансирование поддержит дальнейшие усилия Красного Креста и других организаций, которые действуют в Украине и соседних странах, помогая миллионам перемещенных лиц.

Ранее Coca Cola приостановила свою деятельность на России. Напомним, что Соса Cola принадлежат также бренды Rich, Schweppes, Sprite, Burn, BonAqua, Fanta, Monster.

Под Киевом в Великой Дымерке российская армия разрушила завод Coca Cola.

Ранее корпорация Nestle остановила инвестиции в Россию.

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