ООН обвинила президента США Дональда Трампа в нарушении международных обязательств по международному праву из-за того, что он помиловал военнослужащих частной военной компании Blackwater.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Недавно Трамп подписал указ о помиловании четырех экс-военных Blackwater, которых признали виновными в массовом убийстве гражданских в Ираке. Один из них признался, что совершил преступление из мести за теракт 11 сентября 2001.
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Эксперты ООН подчеркнули, что Женевские конвенции обязуют государства привлекать военных преступников к ответственности за их преступления, даже если они выступают как подрядчики частных служб безопасности.
"Помилование военных из Blackwater - это вызов правосудию и жертвам резни на площади Нисур и их семьям", - сказала глава рабочей группы ООН по использованию наемников Елена Апарак.
В ООН подчеркнули, что таким образом он позволил подрядчикам ЧВК "действовать безнаказанно в вооруженных конфликтах".
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