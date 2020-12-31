Недавно Трамп подписал указ о помиловании четырех экс-военных Blackwater, которых признали виновными в массовом убийстве гражданских в Ираке.

ООН обвинила президента США Дональда Трампа в нарушении международных обязательств по международному праву из-за того, что он помиловал военнослужащих частной военной компании Blackwater.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Недавно Трамп подписал указ о помиловании четырех экс-военных Blackwater, которых признали виновными в массовом убийстве гражданских в Ираке. Один из них признался, что совершил преступление из мести за теракт 11 сентября 2001.

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Эксперты ООН подчеркнули, что Женевские конвенции обязуют государства привлекать военных преступников к ответственности за их преступления, даже если они выступают как подрядчики частных служб безопасности.

"Помилование военных из Blackwater - это вызов правосудию и жертвам резни на площади Нисур и их семьям", - сказала глава рабочей группы ООН по использованию наемников Елена Апарак.

В ООН подчеркнули, что таким образом он позволил подрядчикам ЧВК "действовать безнаказанно в вооруженных конфликтах".

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Автор: Денис Прядко