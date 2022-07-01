По последним данным Росстата, почти 21 млн россиян живет за чертой бедности.

В России заявляют об отрицательном экономическом росте, по всей стране закрываются заводы, но власти уверяют, что уровни безработицы падает.

Журналисты проекта FreeДом проанализировали, что ждет россиян из-за удара санкций.

Безработная жительница Нижнего Новгорода София Суворова говорит, что многие иностранные компании ушли из РФ, и найти работу не очень просто. Но она не против происходящего, ведь "есть что-то больше", чем, например, желание сходить в кинотеатр.

Держат "исторически низкий" уровень безработицы и работодатели, но не тем, что дают работу. А иным путем. Человека приглашают на стажировку, обещают заплатить, но после двух недель с ним прощаются, не заплатив. И это работает как конвеер.

Кроме того, правительство трубит, что обещанного многими экспертами в РФ дефолта не будет. А также повторяет постоянно об укреплении рубля, вот только доллара по объявленному курсу нигде в России не купишь.

"В России все идет по плану. Правда, по какому, не понять. И очень скоро россияне поймут, что они не встают с колен, а лежат. Ведь при таком положении экономики вставать очень сложно", - подытожили журналисты.

Ранее Илья Несходовский, директор Института социально-экономической трансформации, заявил, что есть реальные показатели, которые опубликовал Росстат за первый квартал 2022 года. Этот показатель количества бедных в РФ - он увеличился с 12,7 млн до 20,9 млн, то есть на 69%. Количество безработных также увеличивается. Так как это все началось в марте, в статистику первого квартала оно еще не попало. Эту статистику мы увидим по результатам второго квартала.

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