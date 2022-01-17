По данным израильских исследователе, уровень антител, необходимых для защиты от заражения "Омикроном", вероятно, слишком высок для вакцин.

Согласно предварительному исследованию, проведенному в Израиле, четвертая прививка вакцины против Covid-19 повышает уровень антител до еще более высокого уровня, чем третья прививка, но этого недостаточно для предотвращения инфекции Omicron.

Израильский медицинский центр "Шиба" провел вторые бустерные прививки в ходе испытания среди своих сотрудников и изучает эффект бустерной вакцины Pfizer у 154 человек спустя две недели после основной вакцины и ревакцинации Moderna у 120 человек спустя одну неделю. Об этом рассказал Гили Регев-Йохай, глава центра "Инфекционное отделение", передает The Guardian.

Их сравнивали с контрольной группой, которая не получила четвертую прививку. В больнице сообщили, что те, кто входит в группу Moderna, ранее получили три прививки вакцины Pfizer.

Читайте такжеТайна происхождения коронавируса: в Китае изучат тысячи образцов крови из Уханя"Вакцины привели к увеличению количества антител. Показатели были "даже немного выше, чем то, что было у нас после третьей дозы", — сказал Регев-Йохай.

"Однако этого, вероятно, недостаточно для Омикрона", — сказал он журналистам. "К настоящему времени мы знаем, что уровень антител, необходимых для защиты от заражения Омикроном, вероятно, слишком высок для вакцины, даже если это хорошая вакцина", - отметил он.

Напомним, ранее глава ВОЗ сказал, что надо сделать для завершения пандемии коронавируса. Так, глава ВОЗ считает, что стоит отказаться от узкого национализма и накопления вакцины от COVID-19.

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