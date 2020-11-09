По его словам, в этот понедельник начинается "решающая неделя" для европейского бюджета.

Французский евродепутат и главный докладчик по вопросам бюджета на 2021 Пьер Ларрутуру 13 дней голодает с требованием обеспечить в следующем бюджете ЕС больше ресурсов на здравоохранение, климат и занятость.

Читайте такжеСпор с Airbus и Boeing: ЕС введет пошлины на продукцию СШАОб этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

В пятницу уполномоченный Еврокомиссии по вопросам бюджета Йоханнес Хан заявил, что на этой неделе Европарламент и национальные правительства блока достигнут соглашения о долгосрочном бюджете ЕС в размере 1,1 трлн евро на 2021-2027 годы.

"Неприлично слышать, что нет денег на больницы или утепления зданий, которые могут создать тысячи рабочих мест, тогда как небольшой налог на финансовые операции может мобилизовать 50 млрд евро в год", - заявил Ларрутуру, который входит в группу Социалистов и демократов.

По словам Ларрутуру, в этот понедельник начинается "решающая неделя" для европейского бюджета.

"Можно ожидать, что переговоры по многолетней базе закончатся сегодня. Будет ли налог на финансовые операции в 2024 году частью соглашения?" - интересуется он.

Отмечается, что Европарламент в переговорах со странами ЕС требует дополнительных 39 млрд евро, а также решение о собственных ресурсах, то есть прямых источников финансирования для бюджета. Среди них: налог на пластмассы, цифровой налог, пограничный налог на углерод и налог на финансовые операции, за который выступает французский евродепутат.

"Этот налог принесет на 50 млрд евро больше, чем другие налоги вместе", - пояснил Ларрутуру.

Издание отмечает, что подобный проект Еврокомиссия предлагала еще в сентябре 2011 года, но он до сих пор не имеет единодушной поддержки среди стран - членов.

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Автор: УНИАН