Церемония награждения состоялась в Лондоне.

Дебютный роман "Шугги Бейн" 44-летнего шотландско-американского писателя Дугласа Стюарта стал лауреатом Букеровской премии в области художественной литературы в 2020 году.

Об этом сообщается в Twitter премии.

Церемония награждения состоялась в Лондоне. Свою речь Стюарт произнес онлайн. За победу он получил 50 тысяч фунтов стерлингов, а также дизайнерское издание своей книги и 2,5 тысячи фунтов за то, что попал в шорт-лист премии. Шотландский автор стал лауреатом Букеровской премии во второй раз в истории.

О чем роман "Шугги Бейн" Дугласа Стюарта

"Шугги Бейн" — первый роман Дугласа Стюарта. Он основан на реальных событиях из детства писателя и рассказывает о мальчике-гее, который вырос в неблагополучной семье в Глазго на западе Шотландии в 1980-х.

Стюарт посвятил роман своей маме, которая умерла от алкоголизма, когда парню было 16 лет.

«"Шугги Бейн" суждено стать классикой — трогательным, поразительным и детализированным портретом сплоченного социального мира, его людей и его ценностей. Душераздирающая история рассказывает о сумасшедшей любви между мамой, которая страдает от алкогольной зависимости из-за тяжелых жизненных обстоятельств, и ее младшим сыном... Роман написан утонченно и мощно...», — говорит член жюри Букеровской премии-2020, литературный критик Маргарет Басби.

Букеровская премия

Букеровская премия — одна из самых престижных наград в области литературы. Ее ежегодно вручают в Великобритании с 1969 года. Сначала лауреатами премии могли стать англоязычные писатели, живущие в одной из стран Содружества наций, Ирландии или Зимбабве. С 2014 года на премию могут выдвигать англоязычных писателей и из других стран.

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Автор: Олег Давыгора