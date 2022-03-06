СМИ узнали о планах Джонсона по помощи Украине.

Британский премьер Борис Джонсон намерен изложить свой план действий по украинско-российскому конфликту. Он состоит из шести пунктов и будет озвучен на следующей неделе лидерам Канады, Нидерландов и Центральной Европы.

Об этом пишет CNN.

По данным журналистов, Джонсон намерен предложить своим коллегам объединение ради гарантии того, что Путин "потерпит неудачу в своих амбициях".

План британского премьера предусматривает мобилизацию международной гуманитарной коалиции для Украины, поддержку ее усилий по самообороне и максимальное увеличение экономического давления на Путина.

Британия также намерена призвать партнеров "предотвратить ползучую нормализацию" того, что Россия делает в Украине, использовать дипломатические пути для деэскалации, но только на основе полного участия законного правительства Украины и начать быструю кампанию по укреплению безопасности и устойчивости в евроатлантическом регионе.

"Путин должен потерпеть неудачу, и это должно быть отмечено как провал в этом акте агрессии. Недостаточно выразить нашу поддержку основанного на правилах международного порядка — мы должны защитить его от постоянных попыток переписать правила военной силой", - говорится в сообщении.

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