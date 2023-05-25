Она призвала не расслабляться из-за сообщений о потерях армии РФ.

Британские войска научились защищать леса Эстонии от возможного вторжения России, показав Путину, что ему здесь не победить.

Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кайя Каллас в интервью The Daily Telegraph. Она отметила, что во время масштабных учений британские войска узнали как работает эстонская армия, ее ПВО и тяжелое вооружение. Это дает им возможность работать вместе.

"Люди понимают, что они размещены в Йоркшире или Манчестере, но знают, что если поступит вызов, они придут и знают, что здесь находится. То, что я слышу от военных, с каждым днем ​​становится все лучше и лучше", - сказала Каллас.

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Она добавила: "Для меня важно, что мы способны защитить нашу страну с первой минуты. Поэтому планы НАТО должны работать на практике. Я вижу, что это может работать. Если наш противник тоже знает об этом, это отбивает волю атаковать нас, потому что здесь не победить".

Также наивно думать, что мир в безопасности из-за того, что армия РФ истощена войной в Украине, считает Каллас.

"У них огромная страна, масса людей, это не солдаты, это пушечное мясо. Это не демократия. Мы не должны терять бдительность, мы в этом надолго, и мы должны сделать все, чтобы подготовить себя и нашу оборону, чтобы Россия не думала ни о чем другом", - добавила она.

Учения в Эстонии: что известно

В масштабных учениях "Весенний шторм", по сообщениям СМИ, принимают участие 14 тысяч военнослужащих, в том числе - из стран-союзников. Учения должны завершиться уже завтра, 26 мая.

Авиацией используются истребители ВВС Германии и Великобритании, ударные и тренировочные самолеты ВВС Польши и Эстонии, а также американские, британские и эстонские вертолеты.

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