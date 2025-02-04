Политолог рассказал, что сейчас известно относительно сотрудничества США и Украины.

Спецпредставитель президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что обе страны должны будут пойти на уступки, если они надеются договориться об урегулировании войны. По его словам, президент Владимир Зеленский "уже дал понять, что смягчит свою позицию в отношении территорий", и правителю России Владимиру Путину также придется смягчить свои позиции. Келлог также сказал, что Вашингтон хочет, чтобы Украина провела выборы, возможно, до конца этого года, особенно если будет достигнуто перемирие. Возможен ли подобный сценарий развития событий, при каких условиях и какие угрозы он несет для Украины в интервью УНИАН рассказал политолог Петр Олещук.

По вашему мнению, почему риторика Зеленского так сильно изменилась за последний месяц? Вместо запрета на переговоры с Путиным - "Мы готовы", вместо "Ни слова без Украины!" - "Нам бы тоже хотелось поучаствовать", вместо "НАТО и точка" - "Дайте хоть каких-то гарантий"?

Он не хочет идти на конфликты с администрацией Трампа. На данном этапе очевидно, что Трамп хочет как можно быстрее договориться, все решить, объявить о завершении войны и таким образом сказать, что он молодец, и быстро решил проблему, которую создала администрация Джозефа Байдена. Он уделяет этому большое внимание. И если в этой ситуации Украина займет какую-то позицию, которая будет входить в диссонанс с позицией Трампа, то он просто скажет, что Киев не хочет ничего решать, поэтому пусть сам со своими проблемами разбирается. Этот сценарий, мягко говоря, не является благоприятным, поэтому пока украинская власть подыгрывает Трампу. Расчет, думаю, достаточно прост - столкнувшись с реальными переговорами с Путиным, Трамп и его команда поймут, что тот недоговороспособен, и после этого придется менять политику, возможно, в каком-то более благоприятном для Украины ключе. Не факт, что так будет, но этот сценарий выглядит лучше, чем стать сразу недоговороспособными в сознании Трампа, и таким образом навсегда закрыть возможности для любой помощи США в течение четырех лет.

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Я думаю, что на данном этапе для Трампа важно провести переговоры между Украиной и Россией и достичь результата. Трамп, очевидно, убежден, что он как великий переговорщик как только соберет всех, сразу все решит.

Окружение Трампа регулярно говорит о том, что надо как можно быстрее провести выборы в Украине. На днях рупор Трампа Такер Карлсон педалировал тему "нелегитимности Зеленского". Означает ли эта медиа-шумиха, что в глазах администрации Трампа Зеленский нелегитимен, и США намерены продавливать проведение выборов, чтобы уже только их победитель подписывал необходимые документы с РФ?

Я бы отметил тот момент, что Трамп лично ничего о легитимности Зеленского или о необходимости выборов не говорил. О нелегитимности говорил Карлсон. О том, что желательно провести выборы до конца года, особенно если удастся достичь каких-то договоренностей о прекращении огня, Кит Келлог в небольшом интервью говорил. Поэтому, пока трудно сказать, насколько эта позиция является официальной. Поскольку Трамп недавно подчеркнул, что он планирует провести переговоры с Украиной в лице Зеленского и Россией, то очевидно, что он никаких проблем в том, чтобы проводить переговоры с украинским лидером не видит. А заявление Келлога вполне может быть пасом России в ответ на слова Путина, что мол, если вы считаете Зеленского нелегитимным, то мы можем обсуждать вопрос проведения выборов.

Администрация Трампа хочет, чтобы выборы состоялись до конца года. Но Зеленский неоднократно говорил, что выборов до конца войны не будет. Означает ли это, что Зеленский откажется проводить выборы, или реален вариант заморозки боевых действий для того, чтобы Украина могла провести выборы?

Здесь много "если". Я думаю, что Зеленский будет акцентировать внимание на том, что для проведения выборов необходимо реальное прекращение огня и гарантии безопасности. Это достаточно справедливо. Что в ответ на это скажет администрация Трампа, мы не знаем. Какие варианты они будут предлагать, мы тоже не знаем. На что согласится, например, Россия, мы тоже не знаем. Прогнозировать это достаточно трудно. Но думаю, будет акцент именно на необходимости гарантий безопасности для проведения выборов, и, скорее всего, после этого вопрос о выборах может зайти в тупик, потому что никто эти гарантии безопасности не предоставит. Теоретически возможно все, но, считаю, что, когда дойдет дело до практического обсуждения, будет слишком много вопросов.

Келлог заявил, что Зеленский "дал понять, что смягчит свою позицию" и что Путину также придется смягчить свои позиции для переговоров. На какие уступки выразил готовность пойти Зеленский и к каким уступкам будут вынуждать Путина?

Думаю, администрация Трампа настроена на замораживание войны на действующей линии фронта. При этом, они хотят, чтобы основное бремя поддержания этого соглашения и восстановления Украины взяла на себя Европа, а они были бы посредником со стороны. Если Зеленский что-то подобное санкционирует, он будет требовать гарантий безопасности в виде размещения иностранных войск, каких-то гарантий направления вооружений, военной помощи и т.д. Пойдет ли на это администрация Трампа, непонятно. Она хочет просто все заморозить, где оно есть, и отложить этот вопрос в долгий ящик. Понятно, что Россия будет выдвигать ряд дополнительных политических требований, одно из которых - это те же выборы. И не только выборы, например, еще допуск к этим выборам пророссийских политиков, амнистия для них, русский язык и тому подобное. Это тоже может поставить перспективы подобных договоренностей под какой-то большой вопрос. Поэтому, пока - это все игра, вокруг которой все пытаются использовать то, что Трамп очень хочет быстро достичь договоренностей.

Мы не можем знать даже теоретически, к чему все может в конечном счете прийти. Если даже какие-то наиболее выгодные договоренности не будут санкционированы Россией, то это все равно не будет иметь какого-то смысла. Не исключено, что даже самые невыгодные с точки зрения Украины договоренности в конце концов будут отвергнуты Путиным, потому что он может занять максималистскую позицию, мол, все равно всех победит, и ему ни с кем договариваться не надо. Думаю, что администрация Трампа не сможет вынудить Путина к каким-то серьезным уступкам.

Если отношения Украины и США испортятся, в какой мере Европа сможет компенсировать американскую финансовую, военную, гуманитарную помощь, поступавшую с 2022 года?

Я считаю, что нам нужно ориентироваться на то, что существенной помощи от США не будет. Это не вопрос украино-американских отношений, это позиция Трампа - не раздавать деньги за пределами США, что все деньги должны оставаться в стране. Поэтому, скорее всего, ни о какой существенной военной помощи, тем более финансовой, речь точно не будет идти. У Европы, в принципе, есть ресурсы, чтобы оказывать помощь Украине. Но вопрос, - как она будет вести себя в новых условиях, потому что уже есть угроза торговой войны между ЕС и США. Теоретически - Европа могла бы достаточно существенно помогать Украине. Практически - мы не знаем, как она будет реагировать на новую позицию США, и насколько она будет в этой ситуации единой.

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