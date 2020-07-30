В Беларуси открыли дела против двух активистов в связи с задержанием "вагнеровцев"

Жена одного из оппозиционеров является кандидатом в президенты Беларуси.

Следственный комитет возбудил уголовные дела против двух граждан Беларуси в связи с задержанием 29 июля группы наемников из ЧВК «Вагнера».

Об этом говорится в сообщении пресс-службы.

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Речь о Сергее Тихановском и Николае Статкевиче. Как пишет Европейская правда, оба являются оппозиционными активистами. Жена Тихановского является одним из кандидатов в президенты Беларуси.

Дела возбуждены, в частности, по статьям о подготовке массовых беспорядков, а также – о призывах к совершению насильственных и агрессивных действий.

Как сообщал УНИАН, 32 наемника, которых в ночь на 29 июля задержали сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском, оказались членами российской частной военной компании Вагнера.

Справка УНИАН. Так называемая частная военная компания «Вагнер» – это закрытая организация, тысячи наемников которой воюют по всему миру и в Украине в частности. Иностранные СМИ связывают деятельность ПГК непосредственно с главой Кремля Владимиром Путиным.

ЧВК "Вагнер" известна жестоким обращением с военными пленными и мирными жителями. Самих боевиков не раз обнаруживали в горячих точках мира после публикации в сети их зверств. Некоторые из членов компании этого даже не скрывали.

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