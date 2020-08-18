Лукашенко подтвердил, что бросил на протестующих спецназовцев Вооруженных сил

По информации правозащитников, во время протестов погибли по меньшей мере 5 граждан.

Президент Беларуси Александр Лукашенко, статус которого не признает Евросоюз и ряд государств, подтвердил, что направил на протестующих военных Беларуси. Об этом сообщает Белсат со ссылкой на российские СМИ. Читайте такжеНАТО не представляет угрозы для Беларуси - Столтенберг «Лукашенко признал использование Сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси», - говорится в сообщении оппозиционного телеканала в Telegram. Протесты в Беларуси: хронология событий 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его главный оппонент Светлана Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

С 9 августа, по данным МВД Беларуси, в разных городах страны были задержаны около 7000 участников акций. 13 августа их начали выпускать из изоляторов.

По данным правозащитников, во время уличных акций в Беларуси в результате действий силовиков погибли минимум пять человек, еще семеро находятся в критическом состоянии в реанимации, около 200-300 задержанных правозащитники считают политзаключенными.

15 августа Лукашенко после телефонного разговора с Путиным заявил, что президент РФ пообещал всестороннюю помощь по обеспечению безопасности страны. Ранее Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси расшатывают извне.

16 августа после еще одного телефонного разговора в пресс-службе Лукашенко заявили, что они с Путиным намерены совместно реагировать "в случае обострения ситуации в части внешних угроз". Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Перевод: Яна Ставская

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