Местные власти предоставили белорусским беженцам убежище, питание и проживание.

В Литве и Польше находятся около 800 беженцев из Беларуси.

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Об этом член президиума Белорусского Координационного совета по политическому кризису, бывший директор Купаловского театра, которого в августе уволили за поддержку протестующих, Павел Латушко, который находится в Польше, написал в своем Telegram-канале.

"Сегодня возле Бяла-Подляски встретился с беженцами из Беларуси (Минск, Новополоцк, Гродно и др.). Белорусы, которых вытесняют из страны за их мнения, которым угрожают и заводят уголовные дела без оснований. Местные власти со своей стороны делают многое, чтобы им помочь: предоставляют приют, питание и проживание. Но есть и нерешенные проблемы - нехватка информации. Тех, кто приехал без виз, волнует долгий срок предоставления статуса беженца. Тех, кто приехал за гуманитарной визой, - неопределенный статус. На сегодня и те, и другие не могут легально работать», - сообщил Латушко.

По разным оценкам, в Польше (Бяла-Подляска, Варшава, Краков, Лодзь, Познань) находятся около 500 белорусских беженцев. В Литве, по данным организации «Дапамога», - около 300.

"Больно слышать термин "беженец" в отношении белорусов", - добавил Латушко.

Он отметил, что на предстоящих встречах с представителем верховного комиссара ООН по делам беженцев, а также премьер-министром Польши и властями Литвы будет обсуждать эти вопросы.

Протесты в Беларуси: справка УНИАН

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В первые дни протестов были задержаны тысячи людей, позже многим из них назначили админаресты.

Тихановская инициировала создание Координационного совета для обеспечения передачи власти. В ее состав вошли политики, журналисты, бизнесмены и деятели культуры. В состав президиума совета вошли писательница Светлана Алексиевич, Лилия Власова, Сергей Дилевский, Максим Знак, Ольга Ковалькова, Мария Колесникова, Павел Латушко.

В прокуратуре возбудили уголовное дело по факту создания Координационного совета.

На сегодня почти все члены президиума Координационного совета из-за преследования либо покинули Беларусь, либо арестованы.

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Автор: Виктория Токарева