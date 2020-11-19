Несмотря на то, что малыши родились преждевременно, оба здоровы.

В Великобритании женщина родила двойню, находясь в коме из-за коронавируса.

Читайте такжеКоронавирус в Украине и мире: самое важное за 19 ноябряОб этом говорится в сюжете ТСН.

В больницу с диагнозом коронавирус Укэ Перпечуал попала, когда была уже на 6 месяце беременности.

А впоследствии попала в реанимацию с тяжелыми симптомами заболевания. Из-за чего женщину пришлось ввести в состояние искусственной комы, в котором она провела почти месяц.

Пока женщина была без сознания, врачи провели кесарево сечение. Несмотря на то, что малыши родились преждевременно, оба здоровы. Роженица признается: когда пришла в себя, очень испугалась, что дети не выжили. Впрочем, волнения оказались безосновательными и сейчас Укэ благодарна медикам.

Коронавирус в Украине: новости

По данным Минздрава, в Украине с начала пандемии COVID-19 заболели 583 тыс. 510 человек, умерли 10 тыс. 369. По состоянию на утро, 19 ноября, был зафиксирован очередной антирекорд по количеству новых больных за сутки - 13 тыс. 357 человек.

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Автор: Людмила Жерновская